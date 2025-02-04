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Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:124/02/2025, Salı
AA
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Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.818,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,79 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.818,19 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,53 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine yönelik haber akışının risk iştahını olumsuz etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Piyasalar

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