İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olanlar dikkat: THY bazı seferleri iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 5-6 Şubat'ta beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi.
5 ve 6 Şubat'taki bazı seferleri kapsıyor
5 ve 6 Şubat'taki bazı seferleri kapsıyor
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz."
ifadelerini kullandı.
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