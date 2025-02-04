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İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olanlar dikkat: THY bazı seferleri iptal etti

İstanbul Havalimanı'ndan uçuşu olanlar dikkat: THY bazı seferleri iptal etti

21:494/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 5-6 Şubat'ta beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi.

5 ve 6 Şubat'taki bazı seferleri kapsıyor

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz."
ifadelerini kullandı.

#THY
#İstanbul Havalimanı
#sefer iptali

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