Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Göksun elması dünya sofralarında

Göksun elması dünya sofralarında

04:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Göksun elması dünya sofralarında
Arşiv.

Kahramanmaraş Göksun'da 25 bin dekar alanda üretilen elmalar Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerinden talep görüyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, "Bölgenin sahip olduğu iklim yapısı, elmaların kaliteli olmasını sağlamakta, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, meyvelerin aroma ve renk özelliklerine olumlu yansımaktadır" dedi.

Kahramanmaraş'ın elma üretiminin yüzde 80 ila 85'ini gerçekleştiren Göksun ilçesinde yetiştirilen elmalar, kendine özgü aroma, renk ve dayanıklılık özellikleriyle yurt dışı pazarlarda alıcı buluyor. İlçede 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretiliyor, özellikle Çardak Mahallesi'ndeki bahçelerden hasat edilen ürünler, Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Göksun'un kentin elma üretiminde önemli konuma sahip olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın farklı iklim özellikleri sayesinde çok sayıda meyve türünün yetiştirilmesine imkan sağladığını belirten Sütyemez, Göksun'un da elma üretimindeki payıyla öne çıktığını ifade etti.

SICAKLIK FARKI KALİTEYİ ETKİLİYOR

Sütyemez, Çardak Mahallesi'nde yetiştirilen elmaların iklim koşullarının etkisiyle kalite özellikleri kazandığını anlattı. "Göksun, Kahramanmaraş'ın elma deposudur" diyen Sütyemez, şöyle konuştu: "Kentimizde üretilen elmanın yüzde 80 ila 85'i Göksun'dan karşılanıyor. Çardak Mahallemiz de bu noktada ön plana çıkıyor. Özellikle bölgenin sahip olduğu iklim yapısı, elmaların kaliteli olmasını sağlamakta, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, meyvelerin aroma ve renk özelliklerine olumlu yansımaktadır. Bu kalite beraberinde talebi de getirmekte, yetiştirilen elmalar hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında alıcı bulmaktadır." Üreticileri küresel iklim değişikliğine karşı uyaran Sütyemez, meyve yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için yeni bahçelerde çeşit ve anaç seçiminin dikkatli yapılması ve uygun sulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

TESCİLLENME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ise ilçede 11 çeşit elma yetiştirildiğini belirtti. Göksun'da 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretildiğini dile getiren Özkan, bölgede yetiştirilen elmaların tescillenmesi için üniversite olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Elma yetiştiricisi Alaattin Toka da Çardak bölgesinde yetiştirilen elmaların rengi, kokusu ve tadıyla öne çıktığını söyledi.


Ekim SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ekonomi
Ekim SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Cep telefonu alacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı 12 ay taksit için yeni sınırı açıkladı
Ekonomi
Cep telefonu alacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı 12 ay taksit için yeni sınırı açıkladı

Başlıklar :Kahramanmaraşelmakobitarımekonomi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026