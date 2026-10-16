Göksun elması dünya sofralarında

Kahramanmaraş'ın elma üretiminin yüzde 80 ila 85'ini gerçekleştiren Göksun ilçesinde yetiştirilen elmalar, kendine özgü aroma, renk ve dayanıklılık özellikleriyle yurt dışı pazarlarda alıcı buluyor. İlçede 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretiliyor, özellikle Çardak Mahallesi'ndeki bahçelerden hasat edilen ürünler, Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Göksun'un kentin elma üretiminde önemli konuma sahip olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın farklı iklim özellikleri sayesinde çok sayıda meyve türünün yetiştirilmesine imkan sağladığını belirten Sütyemez, Göksun'un da elma üretimindeki payıyla öne çıktığını ifade etti.

SICAKLIK FARKI KALİTEYİ ETKİLİYOR

Sütyemez, Çardak Mahallesi'nde yetiştirilen elmaların iklim koşullarının etkisiyle kalite özellikleri kazandığını anlattı. "Göksun, Kahramanmaraş'ın elma deposudur" diyen Sütyemez, şöyle konuştu: "Kentimizde üretilen elmanın yüzde 80 ila 85'i Göksun'dan karşılanıyor. Çardak Mahallemiz de bu noktada ön plana çıkıyor. Özellikle bölgenin sahip olduğu iklim yapısı, elmaların kaliteli olmasını sağlamakta, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, meyvelerin aroma ve renk özelliklerine olumlu yansımaktadır. Bu kalite beraberinde talebi de getirmekte, yetiştirilen elmalar hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında alıcı bulmaktadır." Üreticileri küresel iklim değişikliğine karşı uyaran Sütyemez, meyve yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için yeni bahçelerde çeşit ve anaç seçiminin dikkatli yapılması ve uygun sulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

TESCİLLENME İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ise ilçede 11 çeşit elma yetiştirildiğini belirtti. Göksun'da 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretildiğini dile getiren Özkan, bölgede yetiştirilen elmaların tescillenmesi için üniversite olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Elma yetiştiricisi Alaattin Toka da Çardak bölgesinde yetiştirilen elmaların rengi, kokusu ve tadıyla öne çıktığını söyledi.

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