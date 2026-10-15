Altın ve borsa yatırımcısı için hesaplar sil baştan: Uzman isim 'yıl sonu hedefi değişti' diyerek yeni rakamları açıkladı
Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, tırmanan petrol fiyatları ve ABD enflasyon verileri yatırım araçlarının rotasını yeniden çiziyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, altında yıl sonu hedefinin aşağı yönlü revize edilebileceğine dikkat çekerken, Borsa İstanbul'da baskılı sürecin yıl sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve ABD enflasyon verileri, yatırımcıların yıl sonu hesaplarını tamamen değiştirdi. Petrol fiyatlarındaki durdurulamayan yükselişin piyasalarda yarattığı baskıyı değerlendiren Ekonomist Mustafa Aşkın, altın ve borsa yatırımcıları için ezber bozan uyarılarda bulundu. Altında yıl sonu beklentilerinin sürpriz bir şekilde aşağı yönlü revize edilebileceğini belirten Aşkın, Borsa İstanbul'da ise kara bulutların yıl sonuna kadar dağılmayabileceğine dikkat çekti. Peki, altındaki yeni hedef ne, borsadaki yatırımcıyı önümüzdeki süreçte hangi tehlikeler bekliyor? İşte detaylar.
Petrol ve faiz denkleminde dolar güçleniyor
Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları bulunurken, Ekonomist Mustafa Aşkın Haber 7’ye yaptığı açıklamalarda yatırımları bekleyen yeni riskleri değerlendirdi. ABD'de enflasyonun beklentileri bir miktar aşmasında benzin ve yakıt fiyatlarının belirleyici olduğuna dikkat çeken Aşkın, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ve İran cephesindeki gerilimin küresel petrol arzını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.
Yükselen petrol fiyatlarının küresel çapta enflasyonu körüklediğini ve bu durumun merkez bankalarının yeni bir faiz artırımı ihtimalini masada tuttuğunu belirten uzman isim, artan faiz baskısıyla birlikte doların değer kazanabileceğini ve bunun sonucunda riskli varlıklarda ciddi geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade etti.
Altında yıl sonu hedefi küçüldü
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme ve faiz artışı baskısının altın ile gümüş cephesinde rüzgarı tersine çevirebileceği belirtiliyor. Değerli metaller piyasasına ilişkin beklentilerini paylaşan Aşkın, altının kısa vadede 4 bin 150 ile 4 bin 200 dolar bandına doğru bir toparlanma göstermesinin ihtimal dahilinde bulunduğunu söyledi. Ancak petrolde beklenen düşüşün yaşanmaması ve faiz baskısının hız kesmeden devam etmesi durumunda ana hedeflerin değişeceğine dikkat çekti.
Daha önce 4 bin 750 ile 4 bin 900 dolar aralığında tahmin edilen yıl sonu altın hedefinin, mevcut şartlar altında aşağı yönlü revize edilerek 4 bin 350 ile 4 bin 400 dolar bandına kadar çekilebileceği uyarısını yaptı.
Borsa İstanbul'da baskı yıl sonuna kadar sürebilir
Küresel risklerin yanı sıra yurt içi dinamiklerin de Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir ağırlık yarattığını vurgulayan Aşkın, yatırımcı güvenindeki zedelenmeye ve yeni düzenlemelerin piyasaya etkisine dikkat çekti.
Aşkın, borsadaki satış baskısının yıl sonuna kadar etkisini hissettirebileceğine işaret etti. Borsa İstanbul'da 12 bin seviyelerinin kısa vadeli kritik bir destek noktası olarak öne çıktığını belirten uzman, yukarı yönlü denemelerde ise 12 bin 300 ile 12 bin 400 puan bandında güçlü bir satış baskısıyla karşılaşıldığını sözlerine ekledi. Piyasada kalıcı bir toparlanma ve yükseliş trendinin başlaması için taze para girişinin sağlanması ve yatırımcı sayısının artması gerektiğini söyleyen Aşkın, her şeyden önemlisi güven ortamının hızla yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu vurguladı.