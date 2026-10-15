Altın ve borsa yatırımcısı için hesaplar sil baştan: Uzman isim 'yıl sonu hedefi değişti' diyerek yeni rakamları açıkladı

Aşkın, borsadaki satış baskısının yıl sonuna kadar etkisini hissettirebileceğine işaret etti. Borsa İstanbul'da 12 bin seviyelerinin kısa vadeli kritik bir destek noktası olarak öne çıktığını belirten uzman, yukarı yönlü denemelerde ise 12 bin 300 ile 12 bin 400 puan bandında güçlü bir satış baskısıyla karşılaşıldığını sözlerine ekledi. Piyasada kalıcı bir toparlanma ve yükseliş trendinin başlaması için taze para girişinin sağlanması ve yatırımcı sayısının artması gerektiğini söyleyen Aşkın, her şeyden önemlisi güven ortamının hızla yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu vurguladı.