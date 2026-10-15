Zirvenin sahibi yine değişmedi: İşte eylül ayında en çok satan otomobil markaları
TÜİK, eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Eylülde 161 bin 27 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Renault liderliğini korurken, yerli gururumuz Togg yüksek satış adetleriyle dev markaları geride bırakıp zirve yarışına ortak oldu. İşte son liste...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, eylül ayında 161 bin 27 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini motosiklet, yüzde 40,0’ını otomobil, yüzde 10,1’ini kamyonet, yüzde 1,7’sini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 72,4, otobüste yüzde 18,8, minibüste yüzde 2,9, traktörde yüzde 1,1 artarken motosiklette yüzde 11,1, kamyonda yüzde 5,1, otomobilde yüzde 2,6 ve kamyonette yüzde 1,5 azaldı.
En çok tercih edilen otomobiller
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1’i Renault,
yüzde 9,8’i TOGG,
yüzde 8,6’sı Hyundai,
yüzde 7,1’i Volkswagen,
yüzde 6,8’i Toyota,
yüzde 5,3’ü Mercedes-Benz,
yüzde 5,0’ı Skoda,
yüzde 4,5’i Kia,
yüzde 3,7’si Peugeot,
yüzde 3,3’ü Nissan,
yüzde 2,7’si Opel,
yüzde 2,7’si Fiat,
yüzde 2,7’si Tesla,
yüzde 2,6’sı Dacia,
yüzde 2,6’sı BMW,
yüzde 2,4’ü Citroen,
yüzde 2,0’ı Volvo,
yüzde 1,9’u Audi,
yüzde 1,6’sı Chery,
yüzde 1,4’ü Honda ve
yüzde 7,2’si diğer markalardan oluştu.