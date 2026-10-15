İstanbul'da sağanak kâbusu: Bu kez Anadolu Yakası için saat verildi
İstanbul'da dünden bu yana etkili olan ve metrekareye 240 kilogramı aşan yağışlar hayatı felç etti; sel suları nedeniyle Avrupa Yakası'nda 2 kişi hayatını kaybetti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji, yağışların bugün Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde şiddetleneceğini belirtti, saat vererek dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Sağanak yağış nedeniyle binden fazla noktada su baskını yaşandı, araçlar sel sularına gömüldü ve çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
Felaket iki can kaybına yol açtı; Fatih'te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan bir çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
SAAT 10.00'A KADAR DİKKAT
Yağış dalgası yön değiştirerek Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artırdı.
AKOM değerlendirmelerine göre sabah saat 10.00'a kadar bölgeye metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşmesi ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Yetkililer zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması ve dere yataklarından uzak durulması yönünde hayati uyarılarda bulundu.
REKOR YAĞIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığını duyurdu.
Ölçülen en yüksek yağış miktarları şöyle sıralandı:
Beykoz: 242 kg/m²
Eyüpsultan: 190,5 kg/m²
Sarıyer: 187,9 kg/m²
Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde ise genel olarak 100-230 kg/m² arası yağış kaydedildi.
METEOROLOJİ'DEN 48 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış dalgası nedeniyle ülke genelinde 48 il için alarm verdi.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı yayımlanırken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
YAĞIŞLI SİSTEM BATI KARADENİZ'E DOĞRU İLERLİYOR
Tahminlere göre Marmara'daki kuvvetli yağışlar saat 12.00'ye kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya hattında çok kuvvetli seyrettikten sonra öğleden itibaren Batı Karadeniz'e kayacak.
Cuma gecesi geri dönüyor
Akşam saatlerine doğru Zonguldak ve çevresinde şiddetli sağanakların etkili olacağı bildirilirken Cuma gece saatlerinde İstanbul'a yeni bir yağışlı sistemin geleceği açıklandı.