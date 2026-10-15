Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da sağanak kâbusu: Bu kez Anadolu Yakası için saat verildi

İstanbul'da sağanak kâbusu: Bu kez Anadolu Yakası için saat verildi

09:32, 15/10/2026, Perşembe
AA
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul'da sağanak kâbusu: Bu kez Anadolu Yakası için saat verildi

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan ve metrekareye 240 kilogramı aşan yağışlar hayatı felç etti; sel suları nedeniyle Avrupa Yakası'nda 2 kişi hayatını kaybetti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji, yağışların bugün Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde şiddetleneceğini belirtti, saat vererek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sağanak yağış nedeniyle binden fazla noktada su baskını yaşandı, araçlar sel sularına gömüldü ve çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle binden fazla noktada su baskını yaşandı, araçlar sel sularına gömüldü ve çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Felaket iki can kaybına yol açtı; Fatih'te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan bir çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Felaket iki can kaybına yol açtı; Fatih'te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan bir çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

SAAT 10.00'A KADAR DİKKAT

Yağış dalgası yön değiştirerek Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artırdı.

SAAT 10.00'A KADAR DİKKATYağış dalgası yön değiştirerek Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artırdı.

AKOM değerlendirmelerine göre sabah saat 10.00'a kadar bölgeye metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşmesi ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

AKOM değerlendirmelerine göre sabah saat 10.00'a kadar bölgeye metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşmesi ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması ve dere yataklarından uzak durulması yönünde hayati uyarılarda bulundu.

Yetkililer zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması ve dere yataklarından uzak durulması yönünde hayati uyarılarda bulundu.

REKOR YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığını duyurdu.

REKOR YAĞIŞİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığını duyurdu.

Ölçülen en yüksek yağış miktarları şöyle sıralandı:


Beykoz: 242 kg/m²

Eyüpsultan: 190,5 kg/m²

Sarıyer: 187,9 kg/m²

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde ise genel olarak 100-230 kg/m² arası yağış kaydedildi.  

Ölçülen en yüksek yağış miktarları şöyle sıralandı: Beykoz: 242 kg/m² Eyüpsultan: 190,5 kg/m² Sarıyer: 187,9 kg/m² Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde ise genel olarak 100-230 kg/m² arası yağış kaydedildi.&nbsp;&nbsp;

METEOROLOJİ'DEN 48 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış dalgası nedeniyle ülke genelinde 48 il için alarm verdi.

METEOROLOJİ'DEN 48 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış dalgası nedeniyle ülke genelinde 48 il için alarm verdi.

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı yayımlanırken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı yayımlanırken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

YAĞIŞLI SİSTEM BATI KARADENİZ'E DOĞRU İLERLİYOR

Tahminlere göre Marmara'daki kuvvetli yağışlar saat 12.00'ye kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya hattında çok kuvvetli seyrettikten sonra öğleden itibaren Batı Karadeniz'e kayacak.

YAĞIŞLI SİSTEM BATI KARADENİZ'E DOĞRU İLERLİYORTahminlere göre Marmara'daki kuvvetli yağışlar saat 12.00'ye kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya hattında çok kuvvetli seyrettikten sonra öğleden itibaren Batı Karadeniz'e kayacak.

Cuma gecesi geri dönüyor


Akşam saatlerine doğru Zonguldak ve çevresinde şiddetli sağanakların etkili olacağı bildirilirken Cuma gece saatlerinde İstanbul'a yeni bir yağışlı sistemin geleceği açıklandı.  

Cuma gecesi geri dönüyorAkşam saatlerine doğru Zonguldak ve çevresinde şiddetli sağanakların etkili olacağı bildirilirken Cuma gece saatlerinde İstanbul'a yeni bir yağışlı sistemin geleceği açıklandı.&nbsp;&nbsp;
Başlıklar :İstanbulAnadolu YakasıHava durumuSelSağanak
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026