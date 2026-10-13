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TOGG sonrası yeni yerli otomobil yolda! Benzinli ve hibrit modelleri olacak

TOGG sonrası yeni yerli otomobil yolda! Benzinli ve hibrit modelleri olacak

10:24, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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TOGG sonrası yeni yerli otomobil yolda! Benzinli ve hibrit modelleri olacak

HABAŞ yeni yerli otomobil projesi 2026 yılında Türkiye otomotiv sektöründe merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Togg'un ardından yerli otomobil üretimine yönelik yeni bir proje için çalışmalar sürerken gözler HABAŞ'ın geliştirdiği modele çevrildi. Yerli sermaye hedefiyle yürütülen projede otomobilin geliştirme süreci devam ediyor. Yeni modelin yıl sonunda kamuoyuna tanıtılmasının beklendiği belirtilirken, aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi teknik özelliklerle öne çıkacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Türkiye'de otomotiv üretiminin çeşitlenmesi açısından gündeme gelen proje, özellikle yerli otomobil seçeneklerini takip eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Aracın üretim süreci, donanım özellikleri ve satış takvimi ise önümüzdeki dönemde yanıt bekleyen konular arasında bulunuyor. Peki, HABAŞ'ın yeni yerli otomobili ne zaman tanıtılacak, modelin tasarımı ve teknik özellikleri nasıl olacak? Yeni otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte projeye ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Türkiye'nin yeni yerli otomobili HABAŞ tarafından geliştirilen modelle yeniden gündeme geldi. Togg'un ardından yerli sermaye hedefiyle hazırlanan yeni otomobil projesinde çalışmalar devam ederken, aracın yıl sonunda kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Yerli otomobil üretiminde yeni bir seçenek oluşturması beklenen modelin dış tasarımı, teknik özellikleri ve üretim süreci şimdiden araştırılıyor. Özellikle Türkiye'de geliştirilen otomobillere ilgi duyan vatandaşlar, HABAŞ'ın hazırladığı aracın hangi segmentte yer alacağını ve nasıl bir donanımla piyasaya sunulacağını öğrenmek istiyor. Bununla birlikte otomobilin tanıtımının ardından satış sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Projenin geliştirme aşaması devam ederken modelin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, HABAŞ'ın yerli otomobili ne zaman görücüye çıkacak, aracın tasarımı ve teknik donanımı nasıl olacak? Yeni model Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte merak edilenler…

Türkiye'nin yeni yerli otomobili HABAŞ tarafından geliştirilen modelle yeniden gündeme geldi. Togg'un ardından yerli sermaye hedefiyle hazırlanan yeni otomobil projesinde çalışmalar devam ederken, aracın yıl sonunda kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Yerli otomobil üretiminde yeni bir seçenek oluşturması beklenen modelin dış tasarımı, teknik özellikleri ve üretim süreci şimdiden araştırılıyor. Özellikle Türkiye'de geliştirilen otomobillere ilgi duyan vatandaşlar, HABAŞ'ın hazırladığı aracın hangi segmentte yer alacağını ve nasıl bir donanımla piyasaya sunulacağını öğrenmek istiyor. Bununla birlikte otomobilin tanıtımının ardından satış sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Projenin geliştirme aşaması devam ederken modelin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, HABAŞ'ın yerli otomobili ne zaman görücüye çıkacak, aracın tasarımı ve teknik donanımı nasıl olacak? Yeni model Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte merak edilenler…

Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. HABAŞ’ın, Honda’nın Gebze’deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. HABAŞ’ın, Honda’nın Gebze’deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, projenin tasarım sürecinde dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson görev alıyor.

TOGG’UN ARDINDAN 2. YERLİ ARABA GELİYOR

HABAŞ’ın yeni otomobil markası kapsamında ilk aşamada iki ayrı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bunlardan biri sedan, diğeri ise crossover gövde tipine sahip olacak. Modeller için benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor. Binek modellerinin Gebze’deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen dönemde yalnızca sedan ve crossover modelleriyle sınırlı kalmayabileceği de ifade ediliyor. Gelecek aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına dahil edilmesi gündeme gelebilir.

TOGG’UN ARDINDAN 2. YERLİ ARABA GELİYORHABAŞ’ın yeni otomobil markası kapsamında ilk aşamada iki ayrı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bunlardan biri sedan, diğeri ise crossover gövde tipine sahip olacak. Modeller için benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor. Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor. Binek modellerinin Gebze’deki eski Honda fabrikasında üretilmesi ve tesisin yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen dönemde yalnızca sedan ve crossover modelleriyle sınırlı kalmayabileceği de ifade ediliyor. Gelecek aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına dahil edilmesi gündeme gelebilir.

Tasarım sürecinde dünyaca ünlü isim

HABAŞ projesinin en çok merak edilen taraflarından biri ise otomobillerin tasarımı. Projenin tasarım çalışmalarını, BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Frank Stephenson yürütüyor. Tasarımcının resmi internet sitesinde de marka ismi açıkça belirtilmeden, yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalışıldığı bilgisi yer alıyor.

Tasarım sürecinde dünyaca ünlü isimHABAŞ projesinin en çok merak edilen taraflarından biri ise otomobillerin tasarımı. Projenin tasarım çalışmalarını, BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Frank Stephenson yürütüyor. Tasarımcının resmi internet sitesinde de marka ismi açıkça belirtilmeden, yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalışıldığı bilgisi yer alıyor.

Üretim merkezi Gebze olacak

HABAŞ’ın binek otomobil projesindeki üretim ayağının merkezinde ise Honda’nın Gebze’de daha önce kullandığı fabrika bulunuyor. Tesisin yeniden otomotiv üretimine hazırlanmasıyla birlikte şirketin Türkiye’de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir adım atması bekleniyor.

Üretim merkezi Gebze olacakHABAŞ’ın binek otomobil projesindeki üretim ayağının merkezinde ise Honda’nın Gebze’de daha önce kullandığı fabrika bulunuyor. Tesisin yeniden otomotiv üretimine hazırlanmasıyla birlikte şirketin Türkiye’de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir adım atması bekleniyor.
Başlıklar :Togghabaşyerli otomobilbenzinhibrit
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