Otomotiv devinden efsane model hamlesi: 1 milyon liraya yollara dönüyor

Bir kırsal efsanesi





Yeni elektrikli modelin ilham kaynağı olan orijinal 2CV, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalışan Avrupa'da ilk kez 1948 yılında yollara çıkmıştı. Fransız çiftçileri için ucuz, sağlam ve pratik bir araç olarak tasarlanan klasik 2CV'nin en akılda kalıcı özellikleri şunlardı:





• Efsanevi süspansiyon: Yüksek tekerlek kemerleri ve son derece yumuşak süspansiyonu sayesinde, bozuk tarla yollarında bile arka koltuktaki bir tepsi ördek yumurtasını kırmadan ilerleyebiliyordu.





• Ergonomik ve pratik: Aracın tavanı, sürücülerin direksiyon başında şapkalarını çıkarmadan oturabilmelerine olanak tanıyacak kadar yüksek tasarlanmıştı.





• Kültürel dönüşüm: Tamiri kolay ve kullanımı basit olan bu araç, 40 yılı aşkın süre üretimde kalarak bir çiftçi arabasından; zamanla hippilerin, karşı kültür savunucularının ve koleksiyonerlerin kült favorisine dönüştü.