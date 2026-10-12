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Fransız markalar Paris’te şov yapacak

Fransız markalar Paris’te şov yapacak

04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fransız markalar Paris’te şov yapacak
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Bugün kapılarını açacak Paris Motor Show Fransız otomobil markalarının şovuna sahne olacak. Stellantis, 9 konsept otomobil ve 60’tan fazla modeli sergilerken, Renault ise 4 prömiyere ev sahipliği yapacak. Hyundai yerli Bayon'un yeni yüzünü gösterecek.

Paris Motor Show bugün kapılarını açıyor. 100’den fazla modelin gösteriminin yapılacağı fuarda 60 marka yer alacak. Hafta boyunca devam edecek fuara damgasını vuracak markalar ise Fransız otomobilleri olacak. Citroen, DS, Peugeot’nun da yer aldığı Stellantis Grubu 60’tan fazla aracını sergileyecek. Renault markalarıyla 4 prömiyer yapacak. Yerli üretim Hyundai Bayon’un yeni yüzü bu fuarda ortaya çıkarken yeni Tucson da sergilenecek. Chery ise 5 modelle Paris’te yerini alacak.

STELLANTIS 60 MODELLE FUARA ÇIKARMA YAPTI

Stellantis Grubu 60 araç sergisiyle Paris’e damga vuracak. DS Automobiles, yeni DS N°7’nin ticari lansmanını Paris’te kutlayacak. Fiat ise fuarda yeni Grizzly ve Grizzly Fastback modellerini tanıtacak. Paris aynı zamanda Lancia için de önemli bir geri dönüşe sahne olacak. Yeni Lancia Gamma, markanın C-UV crossover segmentine dönüşünü temsil ederken Lancia’nın Avrupa’daki yeniden yapılanma sürecinin de önemli kilometre taşlarından birini oluşturacak. Stellantis ile kurduğu ortak girişimle Avrupa’daki büyümesini sürdüren Leapmotor, Paris’te elektrikli B03 ile SUV modeli D19’u sergileyecek.

YENİ CORSA GSE SAHNEDE

Opel cephesinde ise performans ve elektrifikasyon öne çıkacak. Alman marka, Opel GSE 27FE Formula E yarış otomobilinin nihai tasarımını ve yeni Corsa GSE’yi ilk kez sergilerken, henüz detayları açıklanmayan yeni konsept otomobilinin de dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirecek. Alfa Romeo; Junior, Tonale, Giulia, Stelvio ve 33 Stradale modelleriyle fuarda yer alacak. Paris’te doğan Citroen, tamamen yenilenen ürün gamıyla kendi evindeki fuara güçlü bir dönüş yapacak. Marka, tarihinin en ikonik modellerinden birinden ilham alan özel bir sürprizi de ziyaretçilerle buluşturacak.

PEUGEOT E-208 GTİ DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Peugeot ise 9X8 Hypercar ve yeni E-208 GTi da markanın Paris’te sergileyeceği modeller arasında yer alacak. Fuarda tanıtılacak 9 konsept otomobil, Stellantis’in tasarım alanındaki yeni yaklaşımının en güçlü göstergelerinden biri olacak. Stellantis Tasarım Başkanı Ralph Gilles ile Enlarged Europe Tasarım Başkanı Gilles Vidal, grubun farklı markalarının özgün kimliklerini korurken ortak ve güçlü bir tasarım anlatısı oluşturmayı hedefleyen yeni stratejisini Paris’te paylaşacak.

RENAULT’TAN 4 PRÖMİYER

Renault, Dacia ve Alpine markaları da dünya prömiyerleri ve yeni modelleriyle otomotiv dünyasının karşısına çıkacak. Renault, yeni E-Space Concept’i; Dacia, Türkiye’de üretilen yeni Striker modelinin yanı sıra Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring’i tanıtacak. Alpine ise özel üretim PS1 konsept otomobilinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

YERLİ BAYON’UN ÖRTÜSÜ KALKIYOR

Yerli üretim Hyundai Bayon’un yenilenen yüzü de Paris’te tanıtılacak modeller arasında yer alacak. Öte yandan baştan ayağı yenilenen Tucson da fuarda sergilenecek. Çinli Chery Grubu ise 5 modeliyle dünya sahnesinde yerini alacak.


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Başlıklar :otomotivotomobilparisfransa
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