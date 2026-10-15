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Kredi kartı kullananlar dikkat: Taksitli alışverişte eski sınırlar tamamen kaldırıldı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Taksitli alışverişte eski sınırlar tamamen kaldırıldı

10:02, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:37, 15/10/2026, Perşembe
AA
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Kredi kartı kullananlar dikkat: Taksitli alışverişte eski sınırlar tamamen kaldırıldı

Taksitli alışverişte ezberler tümüyle bozuluyor. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan tatile kadar yıllardır alışkın olduğumuz sabit taksit sınırları tarih oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, mevcut süre ve tutar kısıtlamalarını ortadan kaldırırken, sonradan taksitlendirme işlemleri de dahil olmak üzere tüm yetkiyi Ticaret Bakanlığına devretti. Peki, taksitli alışverilerdebu yeni düzenleme ne anlama geliyor ve yeni dönemde hangi ürüne kaç taksit yapılabilecek? İşte kredi kartı kullanan herkesin bilmesi gereken o kritik düzenlemenin perde arkası...

Resmi Gazete'nin 15 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan yeni kararla birlikte, tüketicilerin yakından takip ettiği taksitli alışverişlerde yepyeni bir döneme girildi. Perakende ticaretteki mal ve hizmet satışlarına yönelik yönetmelik değişikliğiyle, daha önce uygulanan 12 aylık genel sınır ve sektörel kısıtlamalar kaldırıldı. Artık konut dışındaki tüm ürün ve hizmetlerde taksit sürelerini ve ilave sınırlandırmaları belirleme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığının inisiyatifinde olacak.

Resmi Gazete'nin 15 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan yeni kararla birlikte, tüketicilerin yakından takip ettiği taksitli alışverişlerde yepyeni bir döneme girildi. Perakende ticaretteki mal ve hizmet satışlarına yönelik yönetmelik değişikliğiyle, daha önce uygulanan 12 aylık genel sınır ve sektörel kısıtlamalar kaldırıldı. Artık konut dışındaki tüm ürün ve hizmetlerde taksit sürelerini ve ilave sınırlandırmaları belirleme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığının inisiyatifinde olacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, perakende ticarette taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve düzenlemelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hayata geçirilebilmesi amacıyla yeni bir düzenlemenin yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, perakende ticarette taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve düzenlemelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hayata geçirilebilmesi amacıyla yeni bir düzenlemenin yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Değişiklikle, konut hariç perakende işletmeler tarafından tüketicilere yapılan taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisinin Bakanlığa verildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışların taksitlendirme sürelerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan değişikliğiyle Bakanlık, BDDK tarafından alınan kararların ardından gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin şekilde hayata geçirebilecek."

Değişiklikle, konut hariç perakende işletmeler tarafından tüketicilere yapılan taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisinin Bakanlığa verildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışların taksitlendirme sürelerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan değişikliğiyle Bakanlık, BDDK tarafından alınan kararların ardından gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin şekilde hayata geçirebilecek."

Tüketicilerin ve perakende sektörünün ihtiyaçları gözetilecek


Açıklamada, yeni değişiklikle, tüketicilere yönelik taksitli satış uygulamalarında ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin güncel ekonomik koşullar çerçevesinde ve BDDK tarafından alınan kararlarla tam uyumlu biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün olacağına işaret edilerek, bu kapsamda alınacak kararların, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edileceği ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletileceği aktarıldı.

Tüketicilerin ve perakende sektörünün ihtiyaçları gözetilecekAçıklamada, yeni değişiklikle, tüketicilere yönelik taksitli satış uygulamalarında ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin güncel ekonomik koşullar çerçevesinde ve BDDK tarafından alınan kararlarla tam uyumlu biçimde gerçekleştirilmesinin mümkün olacağına işaret edilerek, bu kapsamda alınacak kararların, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edileceği ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletileceği aktarıldı.
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