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Otomotiv devinin popüler SUV modelinde büyük tehlike ortaya çıktı: Binlerce araç geri çağırılıyor

Otomotiv devinin popüler SUV modelinde büyük tehlike ortaya çıktı: Binlerce araç geri çağırılıyor

12:49, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Otomotiv devinin popüler SUV modelinde büyük tehlike ortaya çıktı: Binlerce araç geri çağırılıyor
Ünlü markanın gözde modelinde şok arıza, binlerce araç geri çağrılıyor

Türkiye'de de yoğun ilgi gören Chery’nin popüler SUV modeli Omoda 5, kullanıcıları tedirgin eden büyük bir güvenlik kriziyle sarsılıyor. Malezya'da seyir halindeki bir aracın arka aksının kopmasıyla yeniden patlak veren sorun yetkilileri harekete geçirirken, ülkedeki yeni tescil işlemleri apar topar askıya alındı. Şirket, yaklaşık 9 bin aracı kapsayan dev bir geri çağırma kampanyası başlatmak zorunda kaldı.

Türkiye otomotiv pazarında da yollarda sıkça gördüğümüz Chery’nin popüler SUV modeli Omoda 5, Malezya’da arka aksının yerinden çıkması nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Daha önce aynı sorun nedeniyle yüzlerce aracını servislere çağıran şirket, peş peşe gelen vakaların ardından bu kez yaklaşık 9 bin aracı kapsayan dev bir geri çağırma kampanyası başlattı. Ülkede modelin yeni tescilleri geçici olarak askıya alınırken, üretimde yaşanan kaynak hataları gözleri diğer dış pazarlara da çevirdi.

6 Ekim tarihinde Malezya'nın Johor Bahru kentinde meydana gelen olayın görüntüsü
6 Ekim tarihinde Malezya'nın Johor Bahru kentinde meydana gelen olayın görüntüsü

Olay Johor Bahru'da patlak verdi

Malezya'nın Johor Bahru kentinde seyir halindeki bir 2023 model Omoda 5'in arka aksının kopması, araçtaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan kaza sonrası şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, Wuhu merkezli otomobil üreticisi ve Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı derhal ortak bir soruşturma için düğmeye bastı. İlginç bir şekilde bu tür bir vaka model için ilk değildi. Omoda 5, 2024 yılında da benzer bir problem yüzünden 600 araçlık bir geri çağırmaya konu olmuştu.

Sorunun kaynağı zayıf kaynak noktaları

Yapılan kapsamlı teknik incelemeler sonucunda sorunun doğrudan üretim bandından kaynaklandığı ortaya çıktı. Arka aksın salıncak kollarında bulunan bazı kaynak noktalarının yeterli dayanıklılığa sahip olmadığı, bu zayıflığın özellikle aşırı ve zorlu sürüş koşulları altında aksın kopma riski yarattığı tespit edildi. Gelişmelerin ardından resmi bir açıklama yapan Chery yetkilileri, riskli tasarıma sahip modellerin üretiminin tamamen durdurulduğunu vurguladı.

Yeni tescil işlemleri askıya alındı

Kritik güvenlik sorunu üzerine Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı harekete geçerek Omoda 5'in Araç Tip Onayını geçici olarak askıya aldı. Karar kapsamında, gerekli teknik incelemeler tamamlanana dek modelin ülkedeki yeni tescil işlemleri kısıtlandı. Otomobil devi ise sorunun çözümü için toplam 8 bin 878 adet aracı kapsayan geniş çaplı bir onarım programı başlattı.

Geri çağırma sürecinin, Malezya'daki üretimi 2025 yılında sonlandırılan Omoda 5'in C ve H varyantlarını kapsadığı bildirildi. Kapsama giren araçlardaki sorunlu parçaların tamamen ücretsiz olarak değiştirileceği açıklanırken, benzer kaynak tasarımı taşıyan 2023 üretimi araçlar için diğer yabancı pazarlarda da acil kontrol süreçlerinin başlatılması dikkat çekti.

İddialı garantisine rağmen gölgede kaldı

Malezya pazarında 26 bin 555 ile 29 bin 5 dolar fiyat aralığında alıcı bulan ve 10 yıl veya 1 milyon kilometre gibi iddialı bir garanti süresiyle sunulan Omoda 5, kompakt SUV segmentinde önemli bir yere sahipti. Tasarım olarak 4400 mm uzunluk, 1830 mm genişlik ve 1588 mm yükseklik ölçülerine sahip olan araç, gücünü 154 beygir ve 230 Nm tork üreten 1.5 litrelik motordan alıyor. Performansını CVT şanzıman eşliğinde önden çekişli bir sistemle yola aktaran model, yaşanan bu son krizin ardından eski güvenini kazanmak için teknik testlerin sonuçlanmasını bekliyor.

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