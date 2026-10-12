Otomotiv sektörü ayakta: 300 liralık cıvata yüzünden Skoda 1.7 milyon adet aracını geri çağırıyor

En az yakıt harcayan otomobiller belli oldu! Ne Citroen ne Hyundai hepsini geride bıraktı

Yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller 2026 yılının ilk 7 ayında araç satın almak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği modeller arasında yer aldı. Akaryakıt giderlerini azaltmayı hedefleyen sürücüler, otomobil tercihi yaparken kilometre başına tüketim miktarını ve araçların sunduğu verimlilik avantajlarını daha yakından incelemeye başladı. Hibrit ve elektrikli otomobillerin öne çıktığı listede, düşük enerji tüketimiyle dikkat çeken modeller belli oldu. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarını bütçesinde önemli bir gider kalemi olarak gören araç sahipleri, daha az yakıt tüketen otomobillere yöneliyor. 2026'nın ocak-temmuz dönemini kapsayan listede, kilometrede en az tüketim gerçekleştiren araçlar merak konusu oldu. Farklı motor ve enerji sistemlerine sahip modellerin yer aldığı sıralama, yeni otomobil almayı düşünen sürücüler için de dikkat çekici bir karşılaştırma sunuyor. Peki, 2026'nın ilk 7 ayında en az yakan otomobiller hangileri, hibrit ve elektrikli modeller arasında hangi araçlar öne çıkıyor? İşte yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller listesi…