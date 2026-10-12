Otomotiv sektörü ayakta: 300 liralık cıvata yüzünden Skoda 1.7 milyon adet aracını geri çağırıyor
Dünyaca ünlü otomobil markası, direksiyon sisteminde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağırıyor. Söz konusu arızaya 300 liralık bir cıvatanın neden olduğu iddia ediliyor.
Geri çağırmanın temelinde, direksiyon kutusunu aracın alt şasisine bağlayan cıvatanın zamanla korozyona uğrayarak zayıflaması yatıyor. Nem ve özellikle kış aylarında yollara dökülen tuzun etkisiyle paslanabilen parçanın kırılması halinde direksiyon kontrolünün kaybedilebileceği belirtiliyor.
Bu durum, sürüş sırasında aracın yön kontrolünü zorlaştırarak ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Şu ana kadar söz konusu sorunla bağlantılı bir kaza veya maddi hasar bildirilmediği aktarıldı.
Geri çağırma kararı, Skoda'nın geniş kullanıcı kitlesine sahip dört modelini kapsıyor. Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerinin belirtilen üretim tarihleri arasındaki bazı araçları servis kontrolüne alınacak.
Yetkili servislerde sorunlu cıvatanın korozyona karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilmesi planlanıyor. İşlemin ücretsiz gerçekleştirileceği belirtilirken, araç sahiplerinin geri çağırma kapsamında olup olmadıklarını şasi numaraları üzerinden kontrol ettirmeleri öneriliyor.
Skoda'nın geri çağırma kararı, aynı güvenlik riski nedeniyle Volkswagen Grubu bünyesindeki diğer markalarda başlatılan işlemlerin ardından geldi. Volkswagen, Audi ve SEAT modellerini de ilgilendiren geri çağırmalarla birlikte etkilenen araçların toplam sayısının yaklaşık 4,6 milyona ulaştığı bildirildi.