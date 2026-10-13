Araç muayene istasyonlarında yeni dönem hazırlığı: Turka ile TÜVTÜRK arasında imza atıldı
Türkiye’de 15 Ağustos 2027’de başlayacak yeni dönem araç muayene hizmetlerini üstlenen Turka, mevcut TÜVTÜRK operasyonlarının tamamını devralmak için görüşmelere başladı. İki şirket arasında görüşmelerin çerçevesini belirleyen iyi niyet anlaşması imzalandı. Devir sürecine ilişkin görüşmelerin tamamlanması halinde mevcut operasyonların Turka’ya devredilmesi hedefleniyor.
Turka ile TÜVTÜRK arasında mevcut araç muayene istasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeler kapsamında iyi niyet anlaşması imzalandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak yeni dönem araç muayene hizmetlerini üstlenen Turka, mevcut TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınması için görüşmelere başladı.
Turka'dan yeni nesil hizmetler sunma hedefi
Turka, söz konusu tarih itibarıyla başlayacak araç muayene hizmetleri operasyonunu yüksek teknoloji ve hizmet standartları doğrultusunda yenileyerek, faaliyetlerini sürdürecek.
Şirket, istasyon ağını oluşturmak üzere yatırımlarını da sürdürüyor. Metgün Grup çatısı altında bulunan Turka, araç muayene hizmetleri konusunda küresel deneyime sahip ortaklarıyla uluslararası uzmanlığı yerel deneyimle buluşturarak, yeni nesil hizmetler sunmayı hedefliyor.
"Altyapı yatırımları için çalışmalara başladık"
ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestion SL ve Arjantin merkezli VTV Norte SA'nın sektörel birikiminden güç alan Turka, teknoloji, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimini odağına alarak, kara yolu güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, 2025'te ihaleyi kazanmalarıyla başlayan süreçte hızla yol aldıklarını aktararak, uluslararası alanda yetkin iş ortaklarıyla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirlediklerini, altyapı yatırımları için çalışmalara başladıklarını belirtti.
"İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz"
İstanbul'daki örnek merkezlerinde yeni nesil araç muayene yaklaşımlarını tanıttıklarını vurgulayan Ezer, "Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
"Araç sahiplerine vadettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, Turka ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız. İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak."