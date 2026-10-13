Araç muayene istasyonlarında yeni dönem hazırlığı: Turka ile TÜVTÜRK arasında imza atıldı

1.2 Milyon TL'ye kadar en sorunsuz arabalar listelendi! Ne şanzıman ne de motor alıcıyı üzmüyor

1 milyon 200 bin TL bütçeyle alınabilecek sorunsuz otomobiller ikinci el araç arayan sürücülerin dikkatini çekiyor. Otomobil satın alırken yalnızca aracın fiyatını değil, bakım ve onarım giderlerini de hesaba katan vatandaşlar, yüksek kilometrelerde bile düzenli bakımlarla kullanılabilen modellere yöneliyor. Yalnızca yıllık ve 10 bin kilometrelik periyodik bakımları için sanayiye ya da servise gitmesiyle öne çıkan 6 otomobil, bütçesini korumak isteyenler için merak konusu oldu. Kilometresi yüksek araçlarda bakım geçmişi ve mekanik durum önem taşırken, doğru model tercihi uzun vadeli kullanım maliyetlerini değerlendirmede belirleyici olabiliyor. Bir milyon 200 bin TL bütçeyle otomobil almayı planlayan sürücüler de hem dayanıklılığıyla öne çıkan hem de bakım masrafları açısından avantaj sağlayabilecek seçenekleri araştırıyor. Peki, 1 milyon 200 bin TL'ye alınabilecek, yüksek kilometrede bile tercih edilen 6 otomobil hangileri? İşte merak edilen modeller…