Soğuk cüzdan takibi zorlaştırıyor

Fon tasfiye kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bürokratlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yüksek tutarlı para hareketlerinin neden önceden durdurulamadığına ilişkin, "Bir işlem yapılmadan önce 'Biz bir de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na soralım, burada bir şey olabilir mi, var mı, yok mu, bir araştırsın, öyle gerçekleştirelim' şeklinde bir uygulama kanunda öngörülmüş değil" diye konuştu.

Kaymak, "Bir şüpheli işlem bildirimi ve erteleme talebi yok ise bankacılık işlem kayıtları dâhil MASAK'a en erken iki günde bilgi geliyor" dedi. Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayıt sistemine girmeyebildiğini belirten Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılmasının takibi zorlaştırdığını söyledi. Kaymak, şöyle devam etti: "Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla (kendi hesapları arasında) pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir. 2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaşla yüksek miktarda değeri yurt dışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Hukuken imkânsız."

BÜYÜK PARA HAREKETLERİNİ GÖREMİYORUZ

Kaymak, "Bir firma her ikisini de kendisi kurmuş, bir tane de yurt dışında aiştirak kurmuş, kendi arasında bu topu çevirmiş. Bunu yakalayabilecek dünyada hiçbir hukuk sistemi yok" dedi. Kaymak, vekillerin gündeme taşıdığı 300 ila 500 milyon gibi avroluk hesap hareketlerini sistem üzerinden göremediklerini belirterek, "Sistemin her tarafına baktık. Bu işlemin farklı yöntemleri var. MASAK'ın sürecin önüne ekonomik süreçlerinin önüne bir filtre olarak girmesinin faydasından çok zararı olma ihtimali dikkate alınmalı" dedi.

BİZ DE SONUCA RAZI OLACAĞIZ

SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, sermaye piyasasında fon soruşturmasına konu işlemlere ilişkin, "üzgün" olduklarını belirtti. Ahmet Aksu, "Böyle bir olumsuz sonucunun doğması sizler gibi bizi de çok derinden üzen bir konu. Bu çerçevede Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nın sorumlulukları ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" dedi.

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