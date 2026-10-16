Okul alışverişi de markalara çare olmadı

Ağustosa göre eylül ayında markaların yüzde 66'sının satışları düştü. Markaların yüzde 55'inin eylül ayı cirosu da ağustosun gerisinde kaldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği eylül ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, milyonlarca öğrenci için okul alışverişi yapılmasına rağmen eylülde hem adet satışlarının hem de cironun ağustos ayının gerisinde kaldığını bildirdi. Öncel, "Okul alışverişinin başlamasına rağmen, ağustos ayına göre eylülde ankete katılan markalarımızın yüzde 55’inin cirosu azaldı. Aynı dönemde adet satışının düştüğünü beyan eden markalarımızın oranı ise yüzde 66 oldu. Geçen ay hazır giyim markalarımızın yüzde 82’sinin, ayakkabı markalarımızın ise yüzde 58'inin adet satışı daraldı. Son 3 yıldır eylül aylarında benzer bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Sinan Öncel

BİR NUMARALI SORUN KİRA

Sinan Öncel, markalı perakendenin içinde bulunduğu sorundan çıkabilmesi için maliyetleri azaltmaktan başka bir çıkış yolu olmadığının altını çizdi. Kiranın sektör için bir numaralı maliyet kalemi olduğunu hatırlatan Öncel, şunları kaydetti: "Fahiş kira artış talepleri öncelikli sorunlar listesinde de ilk sırada yer alıyor. Eylül anketimize göre markalarımızın yüzde 80'i fahiş kira artış taleplerini bir numaralı sorun olarak beyan ediyor. Enflasyonun altında ciro artışı yüzde 61'le ikinci, işçilik maliyetlerinin cirodaki payının artışı yüzde 45'le üçüncü, şeffaf olmayan ortak alan giderleri yüzde 27 ile dördüncü, yüksek finansman maliyeti yüzde 25'le listedeki ilk 5'i oluşturuyor. Fahiş kira artış taleplerinden şikâyet eden üyelerimizin oranının iki yılda yüzde 91'den yüzde 80'e gerilemesi olumlu olmakla birlikte sorunun devam ettiğini gösteriyor."

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