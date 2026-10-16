Taksit belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı’nda
04:00, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:37, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Ticaret Bakanlığı’na, konut satışları hariç perakende işletmeler tarafından yapılan mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisi verildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
HIZLI KARAR ALMANIN YOLU AÇILDI
Düzenlemeyle; perakende ticarette taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin uygulama birliği sağlandı ve düzenlemelerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hayata geçirilebilmesinin önü açıldı Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu kapsamda yapılan değişikliğiyle Bakanlık, BDDK tarafından alınan kararların ardından gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin şekilde hayata geçirebilecek” denildi.
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