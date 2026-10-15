Baykar’ın insansız sistemleri yetenekleriyle Ateş Serbest-2026’ya damga vurdu: 10 SİVRİSİNEK hedefleri imha etti

5 K2, 20 SİVRİSİNEK’i KOORDİNE ETTİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda Baykar’ın farklı görevler için geliştirdiği insansız platformlar sahaya çıktı. Tatbikata AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA, K2 Kamikaze İHA, SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Bayraktar KALKAN DİHA ve KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi katıldı. Tatbikat kapsamında havalanan 5 K2 Kamikaze İHA, yer kontrol istasyonuyla kurulan bağlantı üzerinden havadaki 20 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat’ın kontrol ve koordinasyonunu sağladı. Otonom sürü harekâtı sırasında gruptan ayrılan 10 SİVRİSİNEK, belirlenen hedeflere salvo dalış gerçekleştirerek hedefleri imha etti.

KALKAN DİHA HEDEFLERİ TESPİT VE TAKİP ETTİ

Tatbikatta görev alan Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Baykar tarafından geliştirilen ve ilk kez kullanılan BG-180 3E Üç Eksen Stabilizasyonlu Elektro-Optik sistemiyle hedeflerin tespit, takip ve kontrolünü gerçekleştirdi. Farklı insansız sistemlerin aynı görev kapsamında koordineli çalışmasıyla otonom harekât ve hedef yönetimi kabiliyetleri de ortaya konuldu.

AKINCI’DAN FARKLI MÜHİMMATLARLA HASSAS VURUŞ

Tatbikatta görev yapan iki AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’ndan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki platform, TEBER, TOLUN, MAM-L TV ve MAM-T mühimmatlarıyla belirlenen hedefleri vurdu.

Çorlu’dan havalanan diğer AKINCI ise MURAD Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarıyla hava ve kara hedeflerinin tespitini gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar TB2’den ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi de hedefini başarıyla vurdu. Tatbikat kapsamında AKINCI ve Bayraktar TB2 selamlama geçişi de yaptı.

İNSANSIZ SİSTEMLERDEN MÜŞTEREK HAREKAT

Baykar tarafından geliştirilen platformlar, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında kendilerine verilen görevleri tamamladı. Faaliyetlerde insansız sistemlerin ağ merkezli muharebe ortamında eş zamanlı görev yönetimi, otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş yetenekleri sergilendi. Farklı insansız platformların koordineli biçimde görev yapmasıyla müşterek harekât kabiliyetleri de ortaya konuldu.