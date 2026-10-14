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HAVELSAN’ın insansız sistemleri Ateş Serbest-2026’da gövde gösterisi yaptı
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Adem Değirmenci
17:18, 14/10/2026, Çarşamba

HAVELSAN’ın insansız sistemleri Ateş Serbest-2026’da gövde gösterisi yaptı

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda insansız hava aracı BULUT ve insansız kara aracı BARKAN ile yeteneklerini ortaya koydu. Keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan BULUT, operasyonel kabiliyetlerini sergilerken, 12,7 milimetrelik silah sistemiyle donatılan BARKAN da belirlenen hedefleri vurdu.

BULUT PİSTE İHTİYAÇ DUYMADAN HAVALANDI

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde düzenlenen tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler katıldı. Faaliyet kapsamında farklı görev alanlarında kullanılan silah ve sistemler, atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sabit kanatlı, bulut altı otonom insansız hava aracı BULUT, tatbikat boyunca keşif, işaretleme ve gözetleme görevlerini icra etti. Dikey kalkış ve iniş (VTOL) kabiliyeti sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan görev yapabilen BULUT, tatbikatta operasyonel yeteneklerini sergiledi.

BARKAN 12,7 MİLİMETRELİK SİLAH SİSTEMİYLE HEDEFLERİ VURDU

HAVELSAN’ın insansız kara aracı BARKAN da tatbikat senaryolarında ön plana çıktı. Üzerine entegre edilen 12,7 milimetrelik Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile belirlenen hedeflere yönelik atışlar gerçekleştiren BARKAN, ateş desteği kabiliyetini ortaya koydu.

Tatbikatta insansız kara araçlarının yalnızca ateş desteği değil, keşif ve gözetleme, lojistik hatların korunması ve üç boyutlu haritalandırma gibi görevlerdeki kabiliyetleri de test edildi.

ZORLU ARAZİDE 8 SAATE KADAR GÖREV YAPABİLİYOR

Birliklere doğrudan ateş desteği sağlayabilen BARKAN, zorlu arazi koşullarında 8 saate kadar kesintisiz görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Robotik koluyla bomba imha görevlerinde kullanılabilen araç; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlerin tespiti, yük taşıma, gece ve gündüz keşif, üç boyutlu haritalandırma ve kurtarma görevlerini de yerine getirebiliyor.

HAVELSAN’ın BULUT ve BARKAN sistemleri, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında insansız platformların farklı görev alanlarındaki kabiliyetlerini sergiledi.

Başlıklar :Türk Silahlı KuvvetleriHAVELSANAteş Serbest-2026
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