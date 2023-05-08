CHP'li Feyza Altun İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri tehdit etti: Hesap soracağız

Feyza Altun
Yüzyılın seçimi olarak nitelene 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yol yürüyen Yedili Masa'ya ilk tepki Erzurum'dan geldi.
Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da izin almadan yaptığı mitingde tepkiyle karşılaştı.
Yaşanan olaylar sonrası İmamoğlu ve ekibi, sosyal medyadan suçlayıcı ve ayrıştırıcı açıklamalar yaparak provokasyonu körükledi.
Ünlüler provokasyona destek verdi
Ülkenin gündemine dair tek söz söylemeyen bazı ünlü isimler de konu İmamoğlu olunca destek açıklamalarında bulundu.
En son Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olduğu için tacizle suçlayan CHP'li avukat Feyza Altun ise, bu kez de İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri hedef tahtasına koydu.
Vermeyenlere tehdit: Hesap soracağız
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:
- Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip “o gün neredeydiniz” diye hesap soracağız!