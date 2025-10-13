Otoda sekiz ayda 1.2 milyar dolarlık Çin açığı verdik

Geçtiğimiz ay otomotiv ithalatına yapılan gümrük düzenlemesiyle Çin’den gelecek içten yanmalı araçların yüzde 25’e düşen vergisine yönelik sektör eleştirisi devam ediyor. Düzenlemenin Türk otomotiv sanayisine katkı sağlamadığını söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “İlk 8 ayda 1,8 milyar dolar açık verdik. En büyük pay 1,2 milyar dolarla Çin’in” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. İstanbul’da yapılan toplantıda otomotiv basının sorularını da cevaplayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yapılan ithal araç gümrük düzenlemesine değinerek, rakamlarla Türk otomotivinin cari açığını ortaya koydu.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇIĞIMIZ AZALACAK
Eylül’de devreye alınan ithal otomotiv gümrük vergilendirmesine yönelik açıklamada bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Bu düzenlemenin amacı Türk otomotiv sanayisine destek olmak. Ama düzenleme Çin’e yapılan indirimle katkı sağlamadı. Burada toplamda ilk 8 ay rakamlarıyla 1,8 milyar dolarlık bir ticaret açığından bahsediyoruz. Türkiye’deki otomobil ticaret dengesi bu ülkelerde negatif seviyelerde. Çin’de 1,2 milyar dolarlık negatif dış ticaretimiz var otomobilde. Japonya’da 375 milyon, Güney Afrika’da 137 milyon” açıklamasını yaptı.
İÇ PAZARDA YERLİLİK ORANI %29’A DÜŞTÜ
İç pazarda yerli araç payının yüzde 46’lardan yüzde 29’lara kadar düştüğünü söyleyen Eroldu, “Bunun detayına baktığımız zaman otomobilde yüzde 29, hafif ticari araçlarda yüzde 21, kamyonda da yüzde 59 bütün iş kollarında aslında yerli oranlarımızda geçmiş dönemlere göre ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle hafif ticari araçlarda 2026 yılında yüzde 64 olan yerli oranı şu anda yüzde 21 seviyelerinde. Bu durumun da özellikle bir üyemizin açıkladığı yeni yatırım kararıyla tekrar önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
MENŞEİ KURALINA ÖNLEM ALMALIYIZ
ABD’nin AB ile otomotiv alanında gümrük anlaşması yaptığına dikkat çeken Eroldu, buradaki tehdide dikkat çekti. Eroldu sözlerini şöyle sürdürdü: “AB ile ABD arasında uygulanan gümrük vergisi Avrupa’ya gelecek olan Amerika ürünleri için 0, Avrupa’dan Amerika’ya gidecek olanlar için yüzde 15 oldu fakat bu Türkiye’den ABD’ye gidecek olan araçlarda yüzde 25. Yani bugün eğer siz bu pazara yönelik ihracat yapmak istiyorsanız bunu Türkiye’den yapmak yerine Avrupa’dan yapmak yüzde 10’luk bir avantaj sağlıyor firmalara. Aslında bu da yönetilmesi gereken ve bakanlıklarımızla konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Burada bu anlaşma bizim aleyhimize bir rekabet kaybına yol açtı maalesef. Öte yandan Avrupa Birliği’nde malzemelerin menşei hesabında dikkate alınması gibi bir kural getirilmesi değerlendiriliyor. Menşei kuralı olunca bu durum Türkiye’yi Gümrük Birliği dışına çıkartacak. Bunu da tehlikeli bir gelişme olarak görüyoruz.”
1 milyondan fazla otomobil ürettik
- Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 31 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 3 azalan otomobil üretimi ise 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 53 bin 250 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 769 bin 625 adet, otomobil ihracatı ise 434 bin 71 adet düzeyinde gerçekleşti.