Otoda sekiz ayda 1.2 milyar dolarlık Çin açığı verdik

Eylül’de devreye alınan ithal otomotiv gümrük vergilendirmesine yönelik açıklamada bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Bu düzenlemenin amacı Türk otomotiv sanayisine destek olmak. Ama düzenleme Çin’e yapılan indirimle katkı sağlamadı. Burada toplamda ilk 8 ay rakamlarıyla 1,8 milyar dolarlık bir ticaret açığından bahsediyoruz. Türkiye’deki otomobil ticaret dengesi bu ülkelerde negatif seviyelerde. Çin’de 1,2 milyar dolarlık negatif dış ticaretimiz var otomobilde. Japonya’da 375 milyon, Güney Afrika’da 137 milyon” açıklamasını yaptı.

ABD’nin AB ile otomotiv alanında gümrük anlaşması yaptığına dikkat çeken Eroldu, buradaki tehdide dikkat çekti. Eroldu sözlerini şöyle sürdürdü: “AB ile ABD arasında uygulanan gümrük vergisi Avrupa’ya gelecek olan Amerika ürünleri için 0, Avrupa’dan Amerika’ya gidecek olanlar için yüzde 15 oldu fakat bu Türkiye’den ABD’ye gidecek olan araçlarda yüzde 25. Yani bugün eğer siz bu pazara yönelik ihracat yapmak istiyorsanız bunu Türkiye’den yapmak yerine Avrupa’dan yapmak yüzde 10’luk bir avantaj sağlıyor firmalara. Aslında bu da yönetilmesi gereken ve bakanlıklarımızla konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Burada bu anlaşma bizim aleyhimize bir rekabet kaybına yol açtı maalesef. Öte yandan Avrupa Birliği’nde malzemelerin menşei hesabında dikkate alınması gibi bir kural getirilmesi değerlendiriliyor. Menşei kuralı olunca bu durum Türkiye’yi Gümrük Birliği dışına çıkartacak. Bunu da tehlikeli bir gelişme olarak görüyoruz.”