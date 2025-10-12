20 bin TL'ye mal etti: 5 litre benzinle 370 kilometre yol gidiyor

"5 litre benzinle, 370 kilometre tamamlıyor"





Aracını 28 günde tamamladığını belirten Eyüpoğlu, "Daha sonrasında neden benim de bir projem olmasın diye düşüncesiyle bilgilerime dayanarak toplam bu proje 28 günümü aldı. 28 gün içerisinde bir ön çalışma yapıp bu projeyi gerçekleştirdim. İskeletin kendisini, arabanın kendisini 2 günde sanayide bitirdim. 2 günüm aldı. Her şeyi 2 günü, kaynak da kendim yaptım. Bütün her şeyi ben kendim yaptım. Bu haliyle 20 bin TL’ye mal oldu. Motoru ben kendim topladım onu da belirteyim. Ama hibrit katılımı olduğu için orada bir şey var. Patent kısmı olduğu için onu söylemek istemiyorum şu an. Ama tamamen bütün işçilik bana aittir. Vatandaşların ilgilerini çekiyorlar. Yapılacak mı, gerçekten üretilecek mi? Talep çok bu haliyle. Ama daha bitme aşamasında üstü kamping olacak çünkü. 120 kilometre hız yapıyor. 5 litre benzinle, 370 kilometre tamamlıyor. Bu çalışmamı da internete koymak istemiyorum. Çünkü değer pahalı biçilemez. Ama almak isteyen 300 bin lira, 400 bin lira talep çok geldi. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.