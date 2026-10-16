HAVADA MANEVRA YAPABİLEN ROADSTER

Yeni Tesla Roadster, arka iticileri sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 0,81 saniyede ulaşabiliyor. Araçta ultra yüksek basınçlı hava tankları ve 10 adet nozul bulunuyor. Hava jetlerini kullanan otomobil, havada takla atarak güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

Tesla'nın uçabilen yeni aracı.

ROKET TEKNOLOJİSİYLE UÇACAK

Yeni Roadster, soğuk gaz iticileri sayesinde kısa süreliğine havalanabiliyor. Pervaneli uçak veya helikopter gibi sürekli uçması yerine roket teknolojisiyle çalışan araç; havalanma, havada manevra yapma ve engellerin üzerinden atlama mantığıyla tasarlanıyor. Otomobilin içindeki boşlukları kaplayan karbon fiber sargılı özel basınç tanklarında yaklaşık 600 litre sıkıştırılmış hava depolanıyor.

Tesla'nın uçabilen yeni aracı.

ÜÇ FARKLI VERSİYONLA 2028'DE GELİYOR

Elon Musk’ın açıklamalarına göre yeni seri; standart Roadster, arkadan itişli Thrust ve hava jetlerine sahip Rocket olmak üzere üç farklı versiyondan oluşacak. Fütüristik aracın 2028 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor. Şirketin resmi web sitesi üzerinden araç için ön kayıt işlemlerinin de başlatıldığı belirtildi.

UÇAN OTOMOBİL İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Havada hareket edebilen böyle bir aracın trafiğe çıkabilmesi için mevcut karayolları kanunlarında kapsamlı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Birçok uzman yasal izinlerin pek mümkün olmadığını belirtirken, Elon Musk’ın projeyi yollara çıkarma konusunda kararlı olduğu vurgulanıyor.