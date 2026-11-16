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11:20, 16/11/2026, Pazartesi

280 beygirlik Toyota GR Yaris'in ilk sahibi Toprak Razgatlıoğlu oldu: Fiyatı 9 milyon TL

Türkiye'ye sınırlı sayıda getirilen ve fiyatıyla dikkat çeken 280 beygirlik Toyota GR Yaris'in ilk teslimatı, dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na yapıldı. Yaklaşık 9 milyon TL'lik fiyat etiketine sahip safkan performans aracını teslim alan Razgatlıoğlu, trafiğe kapalı alanda direksiyon başına geçerek yaptığı şovla nefes kesti.

Otomobil dünyasının merakla beklediği ve Türkiye pazarına çok sınırlı sayıda giriş yapan safkan performans otomobili Toyota GR Yaris, sahiplerini bulmaya başladı. Modelin Türkiye'deki ilk teslimatı, pistlerdeki başarılarıyla bayrağımızı gururla dalgalandıran dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na gerçekleştirildi.

TRAFİĞE KAPALI ALANDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Pistlerdeki hız tutkusunu ve agresif sürüş tarzını sokaklara taşıyacak olan 280 beygirlik özel aracı teslim alan Razgatlıoğlu, yeni oyuncağıyla fazla beklemedi. Milli sporcu, aracını teslim almasının hemen ardından trafiğe kapalı özel bir alanda direksiyon başına geçerek nefes kesen bir şova imza attı. Otomobilin sınırlarını zorlayan ve çevredeki izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatan Razgatlıoğlu'nun o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

TOYOTA GR YARİS FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Standart bir B segmenti hatchback boyutlarında olmasına rağmen sunduğu ralli genleri ve performans özellikleriyle öne çıkan Toyota GR Yaris, Türkiye'de oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip bulunuyor. Açıklanan resmi listelere göre giriş seviyesi olan "GR Yaris Performance 4x4 280 HP M/T" versiyonu 8 milyon 950 bin TL'den başlarken, aerodinamik detaylarıyla öne çıkan "Aero Performance" donanımı ise tam 10 milyon 190 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

Aracın bu denli astronomik rakamlara ulaşmasının arkasında ise vergi sistemindeki detaylar yer alıyor. Kaputunun altında üç silindirli ve 1.618 cc hacminde turbo motor bulunduran araç, 1.600 cc sınırını yalnızca 18 cc aştığı için bir üst ÖTV dilimine dahil ediliyor. Sadece bu küçük hacim fazlalığı, aracın milyonlarca lira daha pahalıya mal olmasına neden oluyor. Toyota'nın bu özel model için farklı bir homologasyon sürecine gitmemesi de fiyatın bu seviyelerde kalmasının temel sebebi olarak gösteriliyor.

Başlıklar :ToyotaGR YarisToprak Razgatlıoğlu
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280 beygirlik Toyota GR Yaris'in ilk sahibi Toprak Razgatlıoğlu oldu: Fiyatı 9 milyon TL
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