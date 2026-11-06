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Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle 'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü' COP31 özel seçkisi Akra Antalya'da

11:54, 06/11/2026, Cuma
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Dünyaca ünlü sanatçı Edward Burtynsky'nin eserleri, Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle sergileniyor.

Çağdaş fotoğrafın öncü isimlerinden Edward Burtynsky’nin 2025-2026 sezonunda Perili Köşk’te gerçekleşen Türkiye’deki ilk büyük kişisel sergisi “Dönüşen Yeryüzü”nden özel bir seçki, COP31 süresince 9–20 Kasım tarihleri arasında Akra Antalya’da sanatseverler ve sürdürülebilirlik ve iklim alanının kanaat önderleri ile buluşuyor. İnsan müdahalesinin dünya üzerindeki izlerini belgeleyen sergi Antalya’daki sunumunda, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişiyle Anadolu'da gerçekleştirilen “Erozyon” projesini, Türkiye’de ilk defa sergilenecek “immersive” multimedya projesi “In the Wake of Progress” ile bir araya getiriyor.

Sürdürülebilirliği, insan ve inovasyon temelli bütüncül bir yaklaşıma dönüştüren Borusan Grubu, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, sanatın dönüştürücü gücüyle uluslararası diyaloğa katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kırk yılı aşkın süredir insan faaliyetlerinin yeryüzündeki etkilerini belgeleyen dünyaca ünlü sanatçı Edward Burtynsky'nin eserleri, Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle sergileniyor. Sergiye, sürdürülebilirlik çalışmalarını Ethical Tourism programı altında toplayan Akra Antalya ev sahipliği yapıyor.

Burtynsky’nin COP31 çerçevesinde yeniden şekillenen “Dönüşen Yeryüzü” sergisi, insanın yeryüzü üzerindeki etkisini ve bu etkinin gelecek kuşaklara bırakacağı ekolojik mirası odağına alıyor. Kanadalı sanatçı, endüstriyel üretim alanlarını, madenleri ve tarım arazilerini geniş manzara çalışmalarıyla ele alarak ilerlemenin ardında bıraktığı izleri görünür kılıyor. Burtynsky’nin çarpıcı görsel anlatımı hem insan müdahalesinin ölçeğini hem de bu dönüşümün kalıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Serginin dikkat çeken bölümlerinden birini, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi ve TEMA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen “Erozyon” serisi oluşturuyor. Burtynsky’nin Anadolu coğrafyasında havadan gerçekleştirdiği çekimlerden oluşan bu özel bölüm; toprağın binlerce yıllık hafızası ile insan müdahalesini aynı karede görünür kılıyor.

Bu fotoğraf seçkisine, sanatçının uzun yıllara yayılan üretimini ödüllü besteci Phil Strong’un müzikleriyle birleştiren 22 dakikalık (immersive) multimedya deneyimi “In the Wake of Progress” eşlik ediyor. İlk kez sergilenecek bu çalışma, görsel estetik ile sarsıcı yüzleşmeyi harmanlıyor. Borusan Contemporary’nin bu çok katmanlı ve etkileyici sergisi, Borusan Holding iş birliğiyle COP31 süresince Akra Antalya’da görülebilir.

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Başlıklar :Akra AntalyaDönüşen YeryüzüCOP31
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Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle 'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü' COP31 özel seçkisi Akra Antalya'da
Dünyaca ünlü sanatçı Edward Burtynsky'nin eserleri, Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle sergileniyor.
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