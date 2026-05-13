Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su belli oldu

Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CFO’ araştırması sonuçlandı. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CFO Summit’te alacak. İşte aralarında Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık'ın da yer aldığı o 50 isim...
DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğinde BMI Business School Istanbul tarafından; şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya pek çok sektörde finans ekosistemine yön veren liderlerin yer aldığı listede bu yıl ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı finans lideri yer aldı.
Alfabetik sıraya göre en etkin 50 CFO 2026
Ahmet Özbaş – Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. – CFO
Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding – Finans İcra Kurulu Üyesi
Ayça KURAL – IPEKYOL GROUP – Grup CFO
Barbaros Kubatoglu – Pegasus Airlines – CFO
Barış Alpaslan – Arçelik Türkiye – CFO
Barış Kökoğlu – Borusan Holding – Grup CFO
Batur Asmazoglu – İnci Holding – Grup CFO
Bora Kıraç – Palmet Enerji A.Ş. – Grup CFO
Bora Yalinay – Doğan Holding – Grup CFO
Burcu Bati – sahibinden.com – CFO
Cem Kölemenoğlu – Gürok Grup – CFO
Cevdet Yalçın – Aksa Enerji Üretim A.Ş. – CFO
Deniz Aksoy, MBA – Danone – Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Yılmaz – Ağaoğlu Şirketler Grubu – CFO
Dogan Korkmaz – Koç Holding – CFO
Eliz Ersoy Gürsesli – Diageo Türkiye – CFO
Emre Can DOĞRUYOL (CPA,CMA,CIA,CGAP,CICA,MBA) – ROKETSAN – CFO
Emre Saylan – TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. – Finans ve Tedarik GMY
Fahrettin Ertik – Yıldız Holding – CFO
Cem D. – Migros Ticaret – CFO
Ferit Erin – Eczacıbaşı Holding – Grup CFO
Fulya Banu Sürücü – Ülker Bisküvi – CFO
Furkan Unal – TFI TAB Food Investments – Grup CFO
Gökhan Dizemen – Tüpraş – Mali İşlerden Sorumlu GMY
Gokhan Guralp – Şişecam – CFO
Gul Ertug – Ford Otosan – CFO
Gülbin Uzuner Bekit – Akfen Holding – CFO
Hafize Kurt – Red Bull Türkiye – CFO
Haluk Alperat – Kale Grubu – CFO
Harun Ulgen – Nobel İlaç – CFO
Hüseyin Okur – Hayat Kimya – Finanstan Sorumlu Başkan Yrd.
Koray TULGAR – Tosyalı Holding – CFO
33- Mahmut Kayacık, Ph.D – Türkiye Varlık Fonu – CFO & COO
Mert Y. – Enerjisa Üretim – CFO
Muhammed Nizam – Hayat Investment Group – Grup CFO
Mustafa TERCAN – Esas Holding – CFO
Neslihan Dongel Ozlem – Brisa Bridgestone Sabanci – CFO
Nilüfer Derinalp – Unilever – Türkiye & Orta Asya CFO
Nurettin Tüysüz – Aselsan – CFO
Olcay DOĞAN – Astor Enerji – CFO
Onur Cevikel – Anadolu Group – CFO
Osman YILMAZ, PhD – Turgut Aydın Holding – Grup CFO
Dr. Philipp Ulbrich – Enerjisa Enerji – Grup CFO
Sabri Tütüncü – Kibar Holding – CFO
Sedef Ataman – BSH Ev Aletleri Türkiye – CFO
Sergun Okur – STFA Construction Group – Grup CFO
Tolga Uzumcu – Polisan Holding – Grup CFO
Ufuk Tezer – Bakioğlu Holding – CFO
Ümit Uluçam – Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic A.Ş – Grup CFO
Zeynep Sarsan – Assan Alüminyum – CFO
