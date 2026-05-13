Türkiye’nin en etkin 50 CFO’su belli oldu

10:2013/05/2026, Çarşamba
En Etkin 50 CFO arasında Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık da bulunuyor.
Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CFO’ araştırması sonuçlandı. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CFO Summit’te alacak. İşte aralarında Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık'ın da yer aldığı o 50 isim...

DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğinde BMI Business School Istanbul tarafından; şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya pek çok sektörde finans ekosistemine yön veren liderlerin yer aldığı listede bu yıl ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı finans lideri yer aldı.

Alfabetik sıraya göre en etkin 50 CFO 2026
1-
Ahmet Özbaş – Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. – CFO
2-
Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding – Finans İcra Kurulu Üyesi
3-
Ayça KURAL – IPEKYOL GROUP – Grup CFO
4-
Barbaros Kubatoglu – Pegasus Airlines – CFO
5-
Barış Alpaslan – Arçelik Türkiye – CFO
6-
Barış Kökoğlu – Borusan Holding – Grup CFO
7-
Batur Asmazoglu – İnci Holding – Grup CFO
8-
Bora Kıraç – Palmet Enerji A.Ş. – Grup CFO
9-
Bora Yalinay – Doğan Holding – Grup CFO
10-
Burcu Bati – sahibinden.com – CFO
11-
Cem Kölemenoğlu – Gürok Grup – CFO
12-
Cevdet Yalçın – Aksa Enerji Üretim A.Ş. – CFO
13-
Deniz Aksoy, MBA – Danone – Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü
14-
Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Yılmaz – Ağaoğlu Şirketler Grubu – CFO
15-
Dogan Korkmaz – Koç Holding – CFO
16-
Eliz Ersoy Gürsesli – Diageo Türkiye – CFO
17-
Emre Can DOĞRUYOL (CPA,CMA,CIA,CGAP,CICA,MBA) – ROKETSAN – CFO
18-
Emre Saylan – TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. – Finans ve Tedarik GMY
19-
Fahrettin Ertik – Yıldız Holding – CFO
20-
Cem D. – Migros Ticaret – CFO
21-
Ferit Erin – Eczacıbaşı Holding – Grup CFO
22-
Fulya Banu Sürücü – Ülker Bisküvi – CFO
23-
Furkan Unal – TFI TAB Food Investments – Grup CFO
24-
Gökhan Dizemen – Tüpraş – Mali İşlerden Sorumlu GMY
25-
Gokhan Guralp – Şişecam – CFO
26-
Gul Ertug – Ford Otosan – CFO
27-
Gülbin Uzuner Bekit – Akfen Holding – CFO
28-
Hafize Kurt – Red Bull Türkiye – CFO
29-
Haluk Alperat – Kale Grubu – CFO
30-
Harun Ulgen – Nobel İlaç – CFO
31-
Hüseyin Okur – Hayat Kimya – Finanstan Sorumlu Başkan Yrd.
32-
Koray TULGAR – Tosyalı Holding – CFO
33- Mahmut Kayacık, Ph.D – Türkiye Varlık Fonu – CFO & COO
34-
Mert Y. – Enerjisa Üretim – CFO
35-
Muhammed Nizam – Hayat Investment Group – Grup CFO
36-
Mustafa TERCAN – Esas Holding – CFO
37-
Neslihan Dongel Ozlem – Brisa Bridgestone Sabanci – CFO
38-
Nilüfer Derinalp – Unilever – Türkiye & Orta Asya CFO
39-
Nurettin Tüysüz – Aselsan – CFO
40-
Olcay DOĞAN – Astor Enerji – CFO
41-
Onur Cevikel – Anadolu Group – CFO
42-
Osman YILMAZ, PhD – Turgut Aydın Holding – Grup CFO
43-
Dr. Philipp Ulbrich – Enerjisa Enerji – Grup CFO
44-
Sabri Tütüncü – Kibar Holding – CFO
45-
Sedef Ataman – BSH Ev Aletleri Türkiye – CFO
46-
Sergun Okur – STFA Construction Group – Grup CFO
47-
Tolga Uzumcu – Polisan Holding – Grup CFO
48-
Ufuk Tezer – Bakioğlu Holding – CFO
49-
Ümit Uluçam – Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic A.Ş – Grup CFO
50-
Zeynep Sarsan – Assan Alüminyum – CFO
