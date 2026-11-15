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Ömer Çelik'ten 'ünvanlı faşizm' çıkışı

09:15, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 09:15, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan ifadeler nedeniyle açıklama yaptı. Çelik, Mardinli kadınlara ve midye satıcılarına yönelik sözleri nefret söylemi olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya yönelik bir profesör tarafından kullanılan ifadelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Nefret söylemini kökten reddediyoruz"

Ayrımcılığın her yerde utanç verici olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir. Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun."
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Başlıklar :ömer çelikceyda bölünmezmardinizmirak parti
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Ömer Çelik'ten 'ünvanlı faşizm' çıkışı
Ömer Çelik
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