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16:41, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:12, 16/11/2026, Pazartesi

Eray Güçlüer "ABD'yi test ettiler" sözleriyle tarihi uçuş krizinin perde arkasını anlattı

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin doğu eyaletlerinde meydana gelen radar, haberleşme kesintileri ve çoğaltıcıların devre dışı kalmasını canlı yayında değerlendirdi. Yaşanan olayın münferit bir arıza olmadığını, ABD’nin büyük bir siber saldırıya uğradığını belirten Güçlüer, 7 bin uçağın saatlerce havada kalmasına yol açan bu krizin ABD altyapısının test edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Emekli Albay ve Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayın programında ABD'nin doğu eyaletlerinde, özellikle New York ve kuzey hattındaki üç eyalette meydana gelen devasa altyapı kesintilerini masaya yatırdı. Olayın sadece bir teknik arıza veya fiber kablo değişimiyle açıklanamayacak kadar çaplı olduğuna dikkat çekti.

"YEDEK SİSTEMLERİN AYNI ANDA ÇÖKMESİ SİBER SALDIRININ GÖSTERGESİ"

Yaşanan olayda aynı anda üç kritik unsurun devre dışı kaldığına dikkat çeken Eray Güçlüer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi baktığımızda üç şey olmuş. Bir radar kesintisi olmuş, ikincisi haberleşme kesintisi olmuş, üçüncüsü çoğaltıcı ve dağıtıcılar devre dışı kalmış. Bir de nerede olmuş bu? ABD'nin doğu eyaletlerinde, New York ve kuzeye uzanımı hattındaki üç eyalette. E şimdi radar kesintisi, haberleşme kesintisi olunca uçaklar yedek banda geçiyorlar. Yani uçakların bir de yedek telsiz frekansları var, oraya geçiyorlar. Ana bandı kullanamıyorlar. Bunlara baktığımızda ben baştan söyleyeyim; büyük bir siber saldırıya uğramış ABD. Bunlar yedekli sistemlerdir, birisi çalışmasa diğeri devreye girer. Bir anda bütün bunların olması, yoğun bir siber saldırıya maruz kaldıklarını gösteriyor."

7 BİN UÇAK GÖREREK İNMEK ZORUNDA KALDI

Krizin boyutlarına ve sivil havacılığa etkilerine de değinen Güçlüer, yaklaşık 9 milyon kilometrekarelik alanda hava trafiğinin felç olduğunu belirtti. Yaklaşık 7 bin uçağın 4 saat 21 dakika boyunca kuleyle bağlantı kuramayarak tamamen "görerek" iniş yapmak zorunda kaldığını ifade eden Güçlüer, herhangi bir felaket yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu ancak küresel bir süper gücün açıklarının açıkça deşifre edildiğini söyledi.

"'FİBER KABLO' AÇIKLAMASI PRESTİJİ KURTARMA ÇABASIDIR"

ABD’li yetkililerin ve Ulaştırma Bakanlığı’nın olay sonrası net bir açıklama yapmaktan kaçındığını, "fiber kablo değiştiriyoruz" gibi gerekçelerin sunulduğunu hatırlatan Güçlüer, bu durumun ülkenin prestijini koruma refleksi olduğunu dile getirdi:

"Koskoca ABD der mi ben siber saldırıya uğradım? Prestij yerlere düşer. O yüzden bunu kompanse etmek, tamamlamak için bir gerekçe ortaya konuyordu. Aslında olmayan bir gerekçe üzerinden algıyı siber saldırıdan uzaylılar üzerine toplamak suretiyle, aslında bu siber saldırıda ABD'nin o açıklarının ya da acizliğinin ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyorlar."

"ABD BU BÖLGEDE TEST EDİLDİ

Olayın arkasında dünyada bu kapasiteye sahip Çin, Kuzey Kore, Rusya ve İsrail gibi pek çok aktörün olabileceğini ya da bu ülkenin ortaklaşa bir operasyon yürütmüş olabileceğini ifade eden Güçlüer, yaşananların bir "test" niteliği taşıdığını vurguladı:

"Burada da ABD test edildi, onu söyleyeyim. ABD'nin tamamında değil ama üç eyalet üzerinden test edilmiş gibi görünüyor. 11 Eylül'de bile bu kadar uzun süre hava trafiği durmamıştı. İlk defa bu kadar uzun süreli durdu. Ben size söyleyeyim, benzer hadiseler bir daha olur. Siber saldırıların başat rol oynamakta olduğu yeni bir ortam oluştu. Amerika'da patladı, bundan sonra Avrupa'da ve başka yerlerde de benzer siber saldırılar yönünde gelişmeler olacaktır."

ABD HAVA SAHASINDA SON DURUM NE?

ABD'de 13 Kasım Cuma günü hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen ve ülke genelinde uçuşların yaklaşık beş saat durdurulmasına yol açan krizin etkileri sürüyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA), sistemdeki sorunun giderildiğini ve uçuşların yeniden başladığını açıklasa da hava yolu şirketlerinin sefer programlarını normale döndürme çalışmaları devam ediyor.

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, pazar günü ABD genelinde yaklaşık 2 bin 100 uçuş iptal edilirken, 9 bin 400 seferde gecikme yaşandı ve yalnızca pazar günü aksaklıklardan etkilenen uçuş sayısı 11 bin 500'e ulaştı. Cumartesi günü de yaklaşık 6 bin 700 uçuş iptal edilmiş, 9 bin 100'den fazla sefer gecikmeli olarak gerçekleştirilmişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, teknik sorunun çözüldüğünü ancak hava yolu şirketlerinin uçuş programlarını yeniden düzenlemek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek hava ulaşımının pazartesi günü tamamen normale dönmesini beklediklerini açıkladı. Pazar akşamı itibarıyla pazartesi günü için bildirilen uçuş iptallerinin 88'e gerilemesi ise hava ulaşımındaki toparlanmaya işaret etti.

FAA'nın yürüttüğü ilk incelemelerde, sorunun Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki hava trafik kontrol tesislerinde kullanılan ağ yönlendiricileriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Arkansas'taki bir tesiste gerçekleştirilen ekipman değişiminin ardından Teksas'taki sistemde sorun yaşandığı, bunun da diğer hava trafik kontrol merkezlerine aşırı veri aktarılmasına yol açtığı bildirildi. FAA, soruna neden olduğu belirlenen yönlendiricilerin ilgili işlevlerinin devre dışı bırakıldığını, önlem amacıyla yaklaşık 60 benzer cihazda da aynı işlemin uygulandığını duyurdu.

Krizin kesin nedeni henüz netlik kazanmazken Ulaştırma Bakanı Duffy, olayın bir siber saldırıdan veya kasıtlı müdahaleden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. 13 Kasım'da yaşanan ve ülke genelinde kalkışların yaklaşık beş saat boyunca durdurulmasına yol açan bu olay, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD hava ulaşımında yaşanan en uzun ülke çapındaki uçuş durdurma uygulaması olarak kayıtlara geçti.

Başlıklar :Eray GüçlüerABDsiber saldırı
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