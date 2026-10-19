'Pastırma yazı' havası geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar tırmanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Hafta boyunca yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkisini hissettirirken, batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar kademeli olarak artarak 'pastırma yazı' havası estirecek.
Meteoroloji verilerine göre, batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.
Akdeniz kıyılarında, Adana ve Antalya çevrelerinde hafta ortasından itibaren termometrelerin 28 ila 30 dereceye kadar tırmanması öngörülüyor.
Ege kıyılarında da ılık ve güneşli bir hava hakim olacak.
DOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK, İÇ KESİMLERDE PUS ETKİLİ
Hafta başında Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de poyraz rüzgarı sert esecek.
Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar Salı ve Çarşamba da sürecek.
İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise gece ve sabah saatlerinde pus olayı görülecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU SEYRİ
Ankara'da hafta başı 14 derece olan parçalı bulutlu hava, hafta ortasında 18-19 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul'da rüzgarlı başlayan hafta 20-21 dereceli parçalı bulutlu günlerle sürecek.
İzmir'de ise az bulutlu havayla birlikte sıcaklıklar 26 dereceye kadar ulaşacak.
HAFTA SONU BATIDAN YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR
Ilık havanın ardından hafta sonunda hava tablosu değişiyor.
Cuma günü Trakya'dan yurda giriş yapacak yeni yağışlı sistem, Pazar günü etkisini artırarak Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacak.