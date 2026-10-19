'Pastırma yazı' havası geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar tırmanacak

İstanbul için yeni sel alarmı! Yeniden başlayacak: Bu 2 güne dikkat

Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı ve binden fazla noktada sel ve su baskınlarının yaşandığı İstanbul ile Marmara bölgesi için yeni bir uyarı yapıldı. İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, İstanbul'da 5 ve Kocaeli'de 1 kişinin kaybolduğu felaketin ardından hafifleyen yağışlar, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir hava sistemiyle tekrar kuvvetlenecek. AKOM da yağışların 17 Ekim Cumartesi günü Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere il genelinde şiddetleneceğinin öngörüldüğünü açıkladı.