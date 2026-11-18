Rus güçlerinin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya, Odessa'daki tarihi merkeze üç ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda bina ve araçta hasar meydana geldi.
Konut binası ile eğitim kurumu isabet aldı
Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, saldırılar nedeniyle konutların, kafelerin ve mağazaların camlarının kırıldığını, bir aracın yandığını ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü aktardı.
Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak ise saldırılarda bir konut binası ile bir eğitim kurumunun da isabet aldığını açıkladı.
Tarihi merkezde inceleme ve temizlik
Hasar gören araçların ve binaların çevresinde incelemeler yapıldı. Belediye ekipleri ise bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürüttü.
Saldırıların ardından tarihi merkezde meydana gelen hasar görüntülendi.
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