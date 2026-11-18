Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya üç dalga halinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya, Odessa'daki tarihi merkeze üç ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda bina ve araçta hasar meydana geldi.

Konut binası ile eğitim kurumu isabet aldı

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, saldırılar nedeniyle konutların, kafelerin ve mağazaların camlarının kırıldığını, bir aracın yandığını ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü aktardı.

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Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak ise saldırılarda bir konut binası ile bir eğitim kurumunun da isabet aldığını açıkladı.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen beneath a fallen tree next to a heavily damaged building following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A man stands beside a damaged vehicle following three Russian attacks on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen beneath a fallen tree next to a heavily damaged building following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen beneath a fallen tree next to a heavily damaged building following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Tarihi merkezde inceleme ve temizlik

Hasar gören araçların ve binaların çevresinde incelemeler yapıldı. Belediye ekipleri ise bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürüttü.

Saldırıların ardından tarihi merkezde meydana gelen hasar görüntülendi.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A view of damaged buildings with shattered windows following Russian attacks on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A view of damaged buildings with shattered windows, fallen trees and damaged vehicles following Russian attacks on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A view of damaged buildings with shattered windows, fallen trees and damaged vehicles following Russian attacks on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A damaged vehicle is seen following Russian attack on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı ODESA, UKRAINE - NOVEMBER 18: A view of damaged buildings with shattered windows following Russian attacks on Odesa's historic city center, which left four people dead, in Odesa, Ukraine, on November 18, 2026.

Arthur Shwits Anadolu Ajansı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan tarihi merkeze üç ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda bina ve araçta hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar ve binaların çevresinde incelemeler yapılırken, belediye ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürüttü. Saldırıların ardından tarihi merkezde meydana gelen hasar görüntülendi.

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