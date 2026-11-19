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ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Dünya Dinlerinin Geleceği: 2020-2070 Nüfus Artış Tahminleri" başlıklı kapsamlı araştırma, küresel demografik yapıda önümüzdeki on yıllarda yaşanacak çarpıcı değişimi ortaya koydu.

Halen dünyanın en kalabalık dini grubu olan Hristiyanlığın, 2035 yılına gelindiğinde Müslümanlığın gerisinde kalarak ikinci sıraya düşmesi bekleniyor.

2070'TE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 36'SI MÜSLÜMAN OLACAK

Araştırmanın başlangıç tarihi olan 2020'de dünyada 2,02 milyar Müslüman ve 2,27 milyar Hristiyan bulunuyordu. Projeksiyona göre nüfus dengelerindeki değişim şu rakamlarla gerçekleşecek:

2035 yılı: Müslüman nüfusun 2,57 milyara ulaşarak öne geçmesi, Hristiyan nüfusun ise 2,52 milyar seviyesinde kalması bekleniyor.

2070 yılı: Dünya genelinde 3,64 milyar Müslüman ve 2,96 milyar Hristiyan olacağı tahmin ediliyor.

2020 ile 2070 arasında dünya nüfusunun yüzde 29 artması öngörülürken; Müslümanlar yüzde 80, Hristiyanlar ise yüzde 30 büyüyecek.

2020'de dünya nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan Müslümanların oranı 2070'te yüzde 36'ya çıkarken, Hristiyanların oranı yüzde 29 seviyesinde sabit kalacak.

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Herhangi bir dine mensup olmayanların oranı ise yüzde 24'ten yüzde 17'ye gerileyecek.

YÜKSEK DOĞURGANLIK HIZI VE GENÇ NÜFUS BELİRLEYİCİ OLUYOR

Raporda, Müslüman nüfusun diğer dini gruplara kıyasla daha hızlı büyümesinin arkasındaki temel demografik etkenler şöyle sıralandı:

Doğurganlık oranı: 2020-2025 yılları arasında Müslümanlarda doğurganlık oranı kadın başına 3,1 çocuk olarak kaydedilirken, aynı dönemde gayrimüslimlerde bu rakam 2 çocuk seviyesinde kaldı.

Genç yaş profili: 2020 itibarıyla Müslümanların küresel ortanca yaşı 24 iken, gayrimüslimlerin ortanca yaşı 33 olarak hesaplandı. Nüfusun büyük bölümünün henüz çocuk sahibi olma çağında bulunması büyümeyi hızlandırıyor.

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Bölgesel kayma: 2070'te dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasının Sahra Altı Afrika'da yaşayacağı öngörülürken, Avrupa nüfusunun dünya nüfusuna oranının yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşeceği belirtildi.

2070'TE DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?

Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde 2070 itibarıyla küresel tabloda şu gelişmeler yaşanacak:

En kalabalık Müslüman ülkeler: En büyük Müslüman nüfusa sahip ülke Pakistan olacak; onu Hindistan, Nijerya ve şu anda ilk sırada yer alan Endonezya izleyecek.

Hristiyan nüfusun merkezi değişiyor: Dünyadaki Hristiyanların yarısından fazlası Sahra Altı Afrika'da yaşayacak ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, en fazla Hristiyan nüfusa sahip ülke olarak ABD'yi geride bırakacak. ABD'de Hristiyanlar en büyük dini grup olmayı sürdürse de çoğunluğu kaybedecek.

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Yahudi ve Budist nüfus: 2020'de yüzde 46'sı İsrail'de yaşayan Yahudilerin, 2070'te yüzde 62'si İsrail'de yaşıyor olacak. Çin, Japonya ve Güney Kore'deki nüfus azalmasına paralel olarak Budist nüfus yarıdan fazla oranda düşecek.

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