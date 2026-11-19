Halen dünyanın en kalabalık dini grubu olan Hristiyanlığın, 2035 yılına gelindiğinde Müslümanlığın gerisinde kalarak ikinci sıraya düşmesi bekleniyor.
2070'TE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 36'SI MÜSLÜMAN OLACAK
Araştırmanın başlangıç tarihi olan 2020'de dünyada 2,02 milyar Müslüman ve 2,27 milyar Hristiyan bulunuyordu. Projeksiyona göre nüfus dengelerindeki değişim şu rakamlarla gerçekleşecek:
2020'de dünya nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan Müslümanların oranı 2070'te yüzde 36'ya çıkarken, Hristiyanların oranı yüzde 29 seviyesinde sabit kalacak.
- Herhangi bir dine mensup olmayanların oranı ise yüzde 24'ten yüzde 17'ye gerileyecek.
YÜKSEK DOĞURGANLIK HIZI VE GENÇ NÜFUS BELİRLEYİCİ OLUYOR
Raporda, Müslüman nüfusun diğer dini gruplara kıyasla daha hızlı büyümesinin arkasındaki temel demografik etkenler şöyle sıralandı:
2070'TE DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?
Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde 2070 itibarıyla küresel tabloda şu gelişmeler yaşanacak:
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.