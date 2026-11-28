Van'daki hastaneye sevk kararı verildi
Bulanık Devlet Hastanesi'nde 24 haftalık olarak dünyaya gelen Taşkın bebek,
sağlık ekiplerinin yakın takibine alındı.
Bebeğin üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı bulunduğundan, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Taşkın bebek için ambulans helikopter havalandı.
Bulanık Devlet Hastanesi'nden kuvözle alınan bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Minik bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
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