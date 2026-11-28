Tefecilik ve senet yağmasına yönelik
Muşmerkezli 5 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Operasyon 23 Kasım'da düzenlendi
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da Muş, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da 37 şüpheliye yönelik tefecilik ve senet yağmasına dönük eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27'si tutuklandı.
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