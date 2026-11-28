Muş’ta 40 yıllık armut geleneği: İpe dizip kışa saklıyor

Muş’ta yaşayan 66 yaşındaki yedi çocuk babası İlhan Demirel, yaklaşık 40 yıldır güz armutlarını ipe dizerek muhafaza ediyor. Geleneksel yöntemle saklanan armutlar, çeşidine göre üç ila dört ay boyunca bozulmadan olgunlaşmayı sürdürüyor. Kendine özgü kokusu ve baldan tatlı lezzetiyle öne çıkan Muş armutları, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyor.