Çocukluğundan beri bahar aylarında hiçbir sorun yaşamayan bir kişi 30 yaşında polen alerjisiyle tanışabiliyor, yıllardır aynı ağrı kesiciyi kullanan 60 yaşındaki biri bir gün ilaca karşı reaksiyon gösterebiliyor. Peki, vücudumuz yıllarca sorunsuz karşılaştığı maddelere neden bir gün tepki vermeye başlıyor? Bezmialem Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, bağışıklık sisteminin yaşam boyunca değiştiğine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ HEP AYNI KALMIYOR

Alerjinin yaşamın herhangi bir döneminde gelişebileceğini belirten Küçük, “Bağışıklık sistemimiz doğduğumuz andan itibaren aynı şekilde çalışmıyor. Yaşımız, geçirdiğimiz enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler, bağırsaklarımızda ve vücudumuzda yaşayan mikroorganizmalar ile çevresel koşullar bağışıklık sistemimizin verdiği tepkileri zaman içinde değiştirebiliyor. Normalde vücudumuz polen, ev tozu veya bazı besinler gibi zararsız maddelere karşı herhangi bir savunma tepkisi oluşturmuyor. Ancak zamanla bu denge değişebiliyor ve bağışıklık sistemi daha önce sorun yaşamadığı bir maddeye karşı aşırı tepki vermeye başlayabiliyor” dedi.

YILLARCA BELİRTİ VERMEMİŞ OLABİLİR

Küçük, bazen farklı koşulların bir araya gelmesiyle reaksiyon gelişebildiğini belirterek “Vücudumuzun verdiği tepki yalnızca karşılaştığımız maddeye bağlı değil. O maddeye ne miktarda maruz kaldığımız, o sırada enfeksiyon geçirip geçirmediğimiz, egzersiz yapmamız veya bazı ilaçları kullanmamız da etkili olabiliyor. Örneğin kişinin daha önceden belirli bir maddeye karşı hassasiyeti bulunabilir ancak bu durum günlük yaşamında herhangi bir belirtiye yol açmayabilir. Daha sonra farklı koşulların bir araya gelmesiyle ilk kez belirgin bir reaksiyon ortaya çıkabilir” diye konuştu.

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HORMONLAR VE STRES DE ETKİLİ

Hormonal değişikliklerin ve stresin etkilerine de değinen Küçük, “Kadınlarda adet döngüsü, gebelik veya menopoz dönemlerinde bazı deri hastalıklarının şiddeti değişebiliyor.

Viral enfeksiyonlar da özellikle ani başlayan kurdeşen ataklarını tetikleyebiliyor. Stres ise sinir sistemi ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim nedeniyle ciltteki iltihabi süreçleri etkileyebiliyor. Özellikle kronik kurdeşeni olan kişilerde stres dönemlerinde şikayetlerin arttığını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

KORUYUCU YAPI BOZULUYOR

Yetişkinlikte başlayan polen ve ev tozu alerjilerine ilişkin Küçük, “Hava kirliliği, sigara dumanı ve tahriş edici maddeler solunum yollarının koruyucu yapısını olumsuz etkileyebiliyor” diyerek şikayetlerin hangi koşullarda ortaya çıktığının değerlendirilmesi ve gerektiğinde alerji testi yapılması gerektiğini belirtti.

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Modern yaşam alerjisi

Deterjanlar, işlenmiş gıdalar, hava kirliliği, mikroplastikler, liften fakir beslenme ve antibiyotik kullanımı... Allergy dergisinde yeni yayımlanan, 3 bin 776 alerji hastasının verilerinin incelendiği araştırmaya göre bu etkenler, cildi, bağırsakları ve solunum yollarını koruyan hücrelerin enerji üretimini bozuyor. Bilim insanları, vücudun doğal savunma bariyerinin zayıflamasıyla bağışıklık sisteminin daha kolay alarma geçebileceğini öne sürüyor. Bu etkenleri azaltmak için parfümsüz temizlik ürünleri tercih etmek, oda kokusu ve sprey kullanımını sınırlamak, plastik yerine cam ya da seramik kaplar kullanmak, işlenmiş gıdaları azaltıp lifli beslenmek ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak öneriliyor.

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