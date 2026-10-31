18:36, 31/10/2026, Cumartesi
Maltepe'de CHP’liler ve Yeni Partililer birbirine girdi
İstanbul Maltepe'de düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde CHP'liler ile Yeni Partililer arasında gerginlik yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in kürsü konuşmasında adının anılmaması, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in ise övülmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde, Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım'ın konuşması sırasında ortam gerildi.
Yarım'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmayarak Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması CHP'lilerin tepkisini çekti.
Tepkilerin büyümesiyle CHP'liler ile Yeni Partililer arasında sözlü kavga çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve beraberlerindeki çok sayıda kişi etkinlik alanından ayrıldı.