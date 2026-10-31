Maltepe'de CHP’liler ve Yeni Partililer birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde tarihi mesaj: Türk dünyasında ayrılığa gayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa ve ihtilafa asla yer olmadığını vurguladı. KKTC ile ilişkilerin ve temasların daha da artacağına inandığını belirten Erdoğan, Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak görmeyi temenni ettiklerini söyledi.