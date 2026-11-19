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ABD'nin ticari ham petrol stokları, önceki haftaya göre geçen hafta yaklaşık 3,4 milyon (3 milyon 400 bin) varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, bu artışla ülkedeki stoklar 417 milyon 800 bin varil seviyesine çıktı. Piyasada ise stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı bekleniyordu.

Stratejik stoklar azaldı, benzin stokları arttı

Ticari stokların dışında kalan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil azalarak 276 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 200 bin varil artışla 215 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Günlük ham petrol üretimi yükseldi

ABD'de günlük ham petrol üretimi 7-13 Kasım haftasında 19 bin varil artarak 14 milyon 32 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol ithalatı önceki haftaya göre 1 milyon 122 bin varil azalışla 5 milyon 576 bin varile inerken, günlük ham petrol ihracatı 1 milyon 33 bin varil artışla 4 milyon 488 bin varil oldu.

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EIA'nın Kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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