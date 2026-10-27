TBMM'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Murat Kumaş ile nişanlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş’ın nişanlandığı duyuruldu. Bir süredir evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen çift, nişanlanarak birlikteliklerini evlilik yolunda yeni bir aşamaya taşıdı.

NİŞANIN ARDINDAN ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİLER

Rümeysa Kadak ve Orhan Murat Kumaş, nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Dolmabahçe’deki ofiste gerçekleşen görüşmenin ardından Kumaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretle ilgili duygularını dile getirdi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Hayat yolculuğunu birlikte sürdürmek istediğim kıymetli nişanlım Rumeysa Hanım ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Bu anlamlı günümüzde bizleri nazik kabulleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli teveccühleri ve samimi ilgileri dolayısıyla şükranlarımızı arz ederiz."