Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas açıkladı: Türkiye'de mutlaka denemeniz gereken 20 geleneksel lezzet
09:32, 27/10/2026, Salı
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Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, Türkiye'de mutlaka denenmesi gereken geleneksel lezzetleri açıkladı. Saray mutfağından sokak lezzetlerine uzanan listede, kentin gastronomi kültürünü yansıtan 20 özel yemek yer aldı.
SUCUK (PUAN: 4.2)
ADANA KEBAP (PUAN: 4.4)
HAMSİLİ PİLAV (PUAN: 3.3)
KOKOREÇ (PUAN: 4.1)
PERDE PİLAVI (PUAN: 3.9)
BÖREK (PUAN: 4.2)
MANTI (PUAN: 4.3)
MENEMEN (PUAN: 4.1)
BAL KAYMAK (PUAN: 4.3)
ÇİĞ KÖFTE (PUAN: 4.1)
HÜNKAR BEĞENDİ (PUAN: 4.4)
TAVUK GÖĞSÜ (PUAN: 4.0)
DÖNER KEBABI (PUAN: 4.4)
LAHMACUN (PUAN: 4.3)
LOKUM (PUAN: 3.4)
DONDURMA (PUAN: 4.3)
KURU FASULYE (PUAN: 4.0)
KÖFTE (PUAN: 4.1)
BAKLAVA (PUAN: 4.2)
MUHALLEBİ (PUAN: 3.9)