Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas açıkladı: Türkiye'de mutlaka denemeniz gereken 20 geleneksel lezzet

Namazla alay edip kendilerini rezil ettiler

İtalya’da bir metro vagonunda kaydedilen görüntüler, Müslümanları hedef alan organize bir algı çalışmasını gözler önüne serdi. Namaz kılıyor gibi davranan kişilerin ayakkabılarını çıkarmaması ve her rekatta iki yerine dört kez secdeye gitmesi, sergilenen eylemin kasıtlı bir kurgudan ibaret olduğunu ortaya koydu.