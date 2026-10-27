Kayıp TikTok fenomeniyle ilgili kan donduran gelişme: Kesik başı bulundu

Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Pasaje kentinde ortaya çıkan korkunç olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki sosyal medya fenomeni Leslibeth Anahí García Farías’a ait olduğu belirlenen kesik baş, siyah bir çantanın içerisinde bulundu. Genç kızın vücudunun geri kalanının nerede olduğu henüz bilinmiyor.

SİYAH ÇANTADAKİ PAKET POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cumartesi sabahı Pasaje kentindeki bir stadyumun dışında şüpheli bir paket görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Siyah bir çantanın içinde bulunan paketi inceleyen ekipler, kayıp olarak aranan genç kıza ait olduğu belirlenen kesik başla karşılaştı.

Kimlik tespitinin ardından soruşturma derinleştirilirken, Leslibeth’in bedeninin kalan parçalarına ulaşılması için çalışmalar başlatıldı.

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELDİ

Cinayete ilişkin gelişmeler sürerken, sosyal medyada genç kıza ait olduğu öne sürülen bir video da yayıldı. Görüntülerde Leslibeth’in diz çökmüş halde bulunduğu ve silahla tehdit edildiği görülüyor.

Videonun ne zaman ve hangi koşullarda çekildiği henüz bilinmiyor. Yetkililer de görüntülerin cinayetle doğrudan bağlantısını doğrulamış değil.

ÇETE HUSUMETİ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde bulunan bir notun içeriği, cinayetin çeteler arasındaki olası bir hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği şüphesini gündeme getirdi. Notta, rakip çeteler adına muhbirlik yapmakla suçlanan kişilere yönelik tehditlerin bulunduğu aktarıldı.

Ancak bu iddianın cinayetle bağlantısı henüz kesinlik kazanmadı. Polis ekipleri, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri belirlemek ve genç kızın bedeninin geri kalanına ulaşmak amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.