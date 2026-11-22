Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün’ün silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada Şırnak'ın Şenoba ilçesinde bulunan 48’inci Hudut Tugay Komutalığı'nda 21 Kasım’da meydana gelen silah kazasında yaralanan Gergün'ün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Şehit olan Yalın Gergün için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı.
“Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”
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