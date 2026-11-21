Albayrak ailesi, Sevim Coşkuner’in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Albayrak Grubu tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak’ın dünürü, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Albayrak’ın kayınvalidesi ve Mustafa Coşkuner’in eşi Sevim Coşkuner’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Yusuf Coşkuner ve Sümeyye Albayrak’ın annesi olan Sevim Coşkuner, merhume Sultan Coşkuner’in geliniydi.
Sevim Coşkuner, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak ve Mustafa Albayrak’ın da aile yakını idi.
Albayrak Grubu'ndan taziye mesajı
Albayrak Grubu, yayımladığı taziye mesajında merhume Sevim Coşkuner’e Allah’tan rahmet dilerken, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
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