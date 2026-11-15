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Şehit annesinin rüyası ile başladı: Şehit babası inşaatta işçilerle çalışıyor

09:49, 15/11/2026, Pazar
IHA
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IHA
ŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.

Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi, annenin gördüğü rüya üzerine Kırıkhan ilçesinde oğullarının adını yaşatacak cami yaptırıyor. İnşaatın temel betonu döküldü.

Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi, şehit annesi Emine Uçar'ın rüyasında oğlunun cami istediğini görmesinin ardından harekete geçti.

Oğullarının adını yaşatmak isteyen aile, Kırıkhan ilçesinde kendi birikimleri ve hayırseverlerin destekleriyle cami yaptırmaya başladı. İnşaatın temel betonu döküldü. İnşaatçı olan baba Hasan Uçar da işçilerle birlikte mesai yapmaya başladı.

Rüya cami kararına dönüştü

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin 6 çocuğundan biri olan Sezer Uçar, Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu. Emine Uçar rüyasında oğlunun kendisinden cami istediğini görüp bunu eşiyle paylaştı. Ardından aile, il müftülüğüyle görüşerek cami yapımı için girişimlerde bulundu.

Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde depremin yıktığı caminin yerine Şehit Sezer Uçar adına cami yapılmasına karar verildi. Ailenin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle inşaat çalışmaları başladı.

Rüyasının gerçeğe döndüğü için buruk sevinç yaşayan Emine Uçar, o geceyi şöyle anlattı: "İki yıl önce rüyamda oğlumu gördüm. Rüyamda benden cami istediğini söyledi. Deprem de yaşanmıştı. Uyandığımda oturup ağladım." Sonrasında il müftüsüne durumu anlatan anne, yapılan araştırmaların ardından Bahçelievler Mahallesi'nde şehit oğlunun adına cami yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

IHAŞEHİT BABASI HASAN UÇAR

Altınlar bozduruldu, 38 ton demir temin edildi

Cami için yıllardır biriktirdiği bilezik ve çeyrek altınları bozduran Emine Uçar, birikimlerini inşaata ayırdı. Yaklaşık 38 ton demirin temin edildiği inşaatta ilk temel betonu döküldü. Tamamlandığında yaklaşık 500 kişinin ibadet edebileceği caminin, hayırseverlerin destekleriyle bitirilmesi hedefleniyor.

Emine Uçar, "Şu anda oğlumu yanımda hissediyorum." dedi. Anne, en büyük hayalinin caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak. İnşallah o günleri de yaşamak nasip olur"

IHAŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.

Hasan Uçar: Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor

Şehit babası Hasan Uçar, annesinin gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktıklarını, sevenlerin ve hayırseverlerin desteğiyle caminin temelini atmanın nasip olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de inşaatı kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Hasan Uçar, "Ben inşaat ustasıyım. İşten anladığım için işçilerle birlikte gücümün yettiği kadar çalışıyorum." diye konuştu. Çalışırken yaşadığı duyguyu ise "Sanki ahiretim için çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu." sözleriyle tarif etti.

Caminin bölgedeki vatandaşların ihtiyacını karşılayacak genişlikte tutulduğunu anlatan baba, ilk katta yaklaşık 320-340 kişinin ibadet edebileceği bir alan olacağını, ikinci katta ise son cemaat yerinin bulunacağını söyledi. Yaklaşık bir buçuk tır, yani 38 ton demir temin ettiklerini de ekledi. Eşinin yıllardır biriktirdiği bilezikleri ve çeyrek altınları çıkardıklarını, kendisinin ise emekli maaşı ve dükkan kira geliriyle geçindiğini anlattı. Hasan Uçar, "Eşime de söyledim, gerekirse arabamı bile satarım ama bu caminin yapımına katkıda bulunmaya devam ederim." dedi.

IHAŞEHİT SEZER UÇAR

Muhtar Kotancı: Şehidin ismi yaşatılacak

Bahçelievler Muhtarı Metin Kotancı, mahalledeki caminin depremde yerle bir olduğunu ve yeni camide şehidin isminin yaşatılacağını söyledi. 6 Şubat depremlerinde mevcut caminin bulunduğu binanın hasar gördüğünü anlatan Kotancı, önce alanı temizlediklerini, ardından buraya konteyner yerleştirerek ibadetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Sezer Uçar'ın hayrına cami yaptırmak isteyen Hasan Uçar'ın yanına gelerek eski caminin yerine yeni bir cami inşa ettirmek istediğini söylediğini aktaran Kotancı, kendisinin de her türlü desteği vereceğini bildirdiğini belirtti. Kotancı, "Hasan ağabeyimiz buraya gelip cami yaptırma düşüncesini anlattığında çok duygulanmıştı, konuşmakta zorlanıyordu." dedi.

Hasan Uçar'ın şimdi inşaatın başında durup çalışmalara katıldığını söyleyen muhtar, "Bugün geldiğimde beton dökümüne bizzat yardım ettiğini gördüm." ifadelerini kullandı. Kotancı, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

IHAŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ. BAHÇELİEVLER MUHTARI METİN KOTANCI(SAĞDAN ÜÇÜNCÜ)
IHAŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.
Başlıklar :sezer uçarhasan uçarkırıkhanşehit adına cami
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Şehit annesinin rüyası ile başladı: Şehit babası inşaatta işçilerle çalışıyor
ŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.
ŞEHİT BABASI HASAN UÇAR
ŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.
ŞEHİT SEZER UÇAR
ŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ. BAHÇELİEVLER MUHTARI METİN KOTANCI(SAĞDAN ÜÇÜNCÜ)
ŞEHİT OĞULLARININ ADINI YAŞATMAK İÇİN KIRIKHAN İLÇESİNDE CAMİ YAPTIRMAYA BAŞLAYAN AİLE, İNŞAATIN İLK TEMEL BETONUNU DÖKTÜ.
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