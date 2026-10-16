Köklerinden geleceğe: İmam Hatip Okulları

Dr. Ahmet İşleyen/Din Öğretimi Genel Müdürü

Bir eğitim modelinin değeri, kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin hayata ve topluma karşı geliştirdikleri sorumluluk bilinciyle ortaya çıkar. Bir asrı aşan tecrübesiyle imam hatip okulları; dinî ve ahlaki değerleri akademik bilgi, bilim, teknoloji, sanat ve kültürle buluşturan, öğrencilerini hem kendi medeniyet dünyasına hem çağın şartlarına hazırlayan Türkiye’ye özgü bir eğitim modelidir. Yeniden açılışının 75. yılında imam hatip okulları inancını bilgiyle, ahlakını hayatla buluşturan; köklerinden aldığı güçle geleceği şekillendiren nesiller yetiştirme hedefiyle yoluna devam ediyor.

TARİHSEL SÜREÇ VE KIRILMA NOKTALARI

İmam hatip okulları, 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim sistemimize dâhil oldu. Bir dönem kapanan bu okullar, 1951’de Mahmud Celaleddin Ökten’in öncülüğü, Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin onayı ve milletimizin teveccühüyle yeniden eğitim hayatımızdaki yerini aldı. Hamiyetperver insanların ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları, bu okulların gelişmesinde önemli bir yer tuttu.

28 Şubat süreci imam hatip okullarında da derin izler bıraktı. Katsayı uygulaması öğrencilerimizin farklı meslek alanlarına yönelmesini uzun yıllar engelledi, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ise ortaokul bölümlerinin kapanmasına yol açtı. Bu uygulamalar imam hatip okullarındaki öğrenci sayılarında büyük bir düşüşe neden oldu.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Dönüm noktası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2011 yılında katsayı engelinin tamamen ortadan kaldırılması ve 2012 yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi ile imam hatip ortaokullarının yeniden açılması oldu. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin’in müsteşarlığı döneminde program çeşitliliğini geliştirmeye yönelik adımlar, bu dönüşüme yeni bir yön verdi. 2014 yılından itibaren farklı program alanlarıyla genişleyen bu yapı, öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedefleri doğrultusunda gelişmelerine daha fazla imkân sağladı.

İmam hatip okullarımızda bugün 12 farklı program türü uygulanıyor. Bu programlar, öğrencilerimizin hafızlık ve İslami ilimler alanında eğitim almalarına, akademik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine; yabancı dil, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, spor gibi alanlarda ilgi ve yeteneklerini daha üst seviyelere taşımalarına olanak tanıyor. Okullarımızda Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Korece, Çince, Farsça, Rusça, Japonca ve İtalyanca olmak üzere 11 farklı dilde hazırlık eğitimi veriliyor.

ÖZGÜN EĞİTİM KİMLİĞİ

İmam hatip okullarının özgün eğitim kimliğini oluşturan temel unsurların başında meslek dersleri gelmektedir. Bu dersler gençlerin dinî bilgilerini, ahlaki muhakemelerini, düşünme becerilerini ve kültürel birikimlerini geliştiren önemli öğrenme alanlarıdır.

İmam hatip okullarında meslek dersleri ile dinini sahih kaynaklardan öğrenen, aklını ve vicdanını birlikte kullanabilen, kendi kültür ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı dünyayı anlayan ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden insan yetiştirme ideali bulunmaktadır.

Nitekim imam hatip okullarının kuruluş felsefesi, akademik eğitim ile mesleki din eğitimini birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görmektedir. Matematikte, fen bilimlerinde, edebiyatta, yabancı dilde, sporda ve sanatta gelişen bir öğrencinin dinî ilimlerde de sağlam bir temele sahip olması bu eğitim anlayışının temel unsurlarından biridir.

İmam hatip meslek dersleriyle öğrencilerin ilahi kelamı doğru ve güzel okumaları, Kur’an’ın temel mesajlarını anlamaları ve hayatla ilişkilendirmeleri, Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemlerini öğrenmeleri, Hz. Peygamber’in (sav) hayatını ve örnekliğini kavramaları hedeflenir. Bu derslerde merhamet, adalet ve sabır gibi ahlaki ilkelerin yanı sıra ibadetlerden günlük hayata, bireysel sorumluluklardan toplumsal ilişkilere kadar dinî hükümlerin temel ilkeleri ve dayandıkları kaynaklar ele alınır. Ayrıca öğrencilerin İslam’ın temel inanç esaslarını sağlam bir bilgi temeli üzerinde kavramaları ve medeniyetimizin bilim, düşünce, sanat, mimari ve toplumsal hayata katkılarını anlamlandırmaları amaçlanır. Bu hedeflere uygun olarak yetişen öğrencilerimizin hem Kur’an-ı Kerim, hafızlık, ezan okuma ve hitabet alanlarında hem de Arapça münazara gibi uluslararası organizasyonlarda farklı ülkelerden akranlarıyla yarışabilecek derecede iyi bir eğitim aldıkları görülmektedir. Diğer yandan sürekli gelişim felsefesi doğrultusunda bu derslerin öğrenci ilgi ve taleplerine uygun bir şekilde güncellenmesi de önemsediğimiz bir diğer noktadır.

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, köklü din eğitimi tecrübemiz çağın ihtiyaçlarıyla buluşturulmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilerin doğru bilgiye ulaşabildikleri, düşüncelerini gerekçelendirebildikleri, bugünün meselelerini anlayıp değerlendirebildikleri ve geleceğe hazırlanabildikleri öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yön vermektedir.

FARKLI ALANLARDA YÜKSELEN BAŞARI

İmam hatip okullarında genişleyen eğitim imkânlarının öğrencilerimizin çalışmalarına nasıl yansıdığını akademik, sosyal ve kültürel alanlarda da görmek mümkün. Ulusal sınavlarda elde edilen dereceler, araştırma projeleri ve farklı alanlardaki öğrenci çalışmaları, okullarımızın gelişimini somut örneklerle ortaya koymaktadır.

LGS’de imam hatip ortaokullarımızdan tam puan alan ve yüzde 5–10’luk başarı diliminde yer alan öğrenci sayısındaki istikrarlı artış, YKS’de ise AYT sözel ve yabancı dil alanlarında elde edilen Türkiye birincilikleri ile ilk 100, ilk 1.000, ilk 5.000 ve ilk 10.000’deki dereceler, imam hatip okullarının akademik başarısını göstermektedir.

Ulusal sınavlarda elde edilen başarıların bir benzeri de uluslararası öğrenci değerlendirme programlarından olan PISA sonuçlarında görüldü. PISA 2025’te ülkemizin tüm alanlarda kaydettiği başarılara paralel olarak imam hatip okulları da her üç alanda; fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarında anlamlı bir başarı elde etti.

Öğrencilerimizin farklı disiplinlerdeki çalışmaları, çok yönlü gelişimlerini ve başarılarını gözler önüne sermektedir. TEKNOFEST 2026 Türkiye Finalleri’nde 21 okulumuz 34 finalist projeyle yer aldı; öğrencilerimiz robotik ve insansız hava aracı alanlarında Türkiye birincilikleri elde etti. TÜBİTAK lise ve ortaokul araştırma projeleri yarışmalarının Türkiye finallerinde ise farklı disiplinlerde 22 projeyle yarışarak 10 ödül kazandı.

Öğrencilerimiz bir taraftan uluslararası robotik, yapay zekâ ve matematik yarışmalarında önemli derecelere imza atarken diğer taraftan futboldan voleybola, okçuluktan tekvandoya sporun farklı dallarında dünya şampiyonlukları kazanarak ülkemizi temsil etmektedir.

DİJİTAL MECRALARA TAŞINAN DİN EĞİTİMİ

Eğitimde yaşanan değişimin en belirgin alanlarından biri de dijital dünyadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiye ulaştıkları, sorularına cevap aradıkları ve düşünce dünyalarını şekillendirdikleri mecralar çeşitlenirken din öğretiminde de bu değişimi dikkate alan çalışmalar yürütüyoruz.

Gençlerin din, ahlak ve değerlerle ilgili sorularını ele almak ve ailelerin eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla dijital içerikler hazırlıyoruz. “Zihin Defteri”, “Çift Kanatlılar”, “Aile Mektebi” ve “Nebevi Ahlak” gibi açık erişimli içeriklerle din eğitimini dijital platformlarımız aracılığıyla okul duvarlarının ötesine taşıyoruz.

Amacımız; din, ahlak ve değer alanlarında gençlerin zihinlerindeki yeni nesil sorulara cevap veren, aileleri destekleyen ve toplumun farklı kesimlerine ulaşan bir öğrenme imkânı oluşturmaktır. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini farklı alanlarda somut çalışmalara dönüştürmelerinde de kendini göstermektedir. Yapay zekâ projelerinden uluslararası yarışmalara, sanat çalışmalarından farklı ülkelerden akranlarıyla kurdukları iletişime uzanan bu çeşitlilik, imam hatip öğrencilerinin çok yönlü gelişimini ortaya koymaktadır.

GELİŞEN OKUL DEĞİŞEN ALGI

İmam hatip okullarımızdan mezun olan gençlerimiz; eğitim, hukuk, mühendislik, tıp, ilahiyat, bilim, sanat ve spor başta olmak üzere pek çok alanda görev almaktadır. Mesleklerini bilgi ve yetkinliğin yanı sıra dürüstlük, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla yürütmeleri, imam hatip eğitiminin topluma katkısını ortaya koymaktadır. Mezunlarımızın farklı alanlardaki başarıları ve topluma kattıkları değer, imam hatip okullarına yönelik ilgiyi de artırmaktadır.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA

Türkiye’nin din eğitimi birikimi, imam hatip modeliyle uluslararası alana da taşınmaktadır. Kardeş ve gönül coğrafyamız başta olmak üzere 97 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz imam hatip çatısı altında aynı eğitim ortamında buluşmaktadır. Böylece imam hatip okullarımız, kültürler arası etkileşimi artıran ve uluslararası dostluk bağlarının gelişmesine katkı sunan önemli bir misyon üstlenmektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin’in öncülüğünde “İmam Hatip Modeli”ni uluslararası bir marka hâline getirmek için çalışıyoruz. Bu birikimi başta Müslüman ülkeler olmak üzere Türkiye’nin din eğitimi tecrübesinden yararlanmak isteyen ülkelerle paylaşmayı hedefliyoruz.

BİR ASIRLIK HİKÂYENİN YENİ SAYFASI

Bugün imam hatip okullarını ziyaret ettiğimizde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ortaya koyduğu yetkin ve erdemli insan hedefi doğrultusunda farklı eğitim programlarıyla şekillenen zengin bir öğrenme ortamıyla karşılaşıyoruz. Hedefimiz, maneviyatı güçlü, bu toprakların değerleriyle kuşanmış, ilmî ve fikrî olarak donanımlı, teknolojiyi güvenli biçimde üreten ve etik ilkelere uygun kullanan, geliştirdiği ürünlerle toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunan bir gençlik yetiştirmektir.

Yeniden açılışının 75. yılında imam hatip okullarımızın önündeki sorumluluk, din eğitiminin niteliğini güçlendirirken öğrencilerimizin akademik, kültürel ve ahlaki gelişimini birlikte desteklemektir.

İmam hatip okulları, bugüne devletimizin ortaya koyduğu irade, milletimizin teveccühü ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıksız destekleriyle gelmiştir. Bu çerçevede emek veren tüm gönüldaşlarımıza ve eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyor, ebediyete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömür diliyorum.

Bir asrı aşan bu birikimi; dinî ve ahlaki değerleriyle hayatına yansıtan, bilgisiyle üreten ve topluma karşı sorumluluk üstlenen nesiller yetiştirerek geleceğe taşıyacağız.