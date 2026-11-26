Prof. Dr. Vedat Işıkhan - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Yeşil dönüşüm, enerjiyi ve ham maddeyi daha verimli kullanmayı, atığı azaltmayı ve üretimin tabiata verdiği zararı sınırlamayı gerektiriyor. Dijital dönüşüm ise sensörlerle, otomasyonla ve yapay zekâyla işin nasıl yapıldığını değiştiriyor. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde kimi görevlerin ağırlığı azalırken bakım, enerji yönetimi ve veri analizi gibi alanlarda yeni görevler ortaya çıkıyor.

ÜRETİM DEĞİŞİRKEN MESLEKLER DE DEĞİŞİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önceliğimiz, beceri ihtiyacını iş kaybı yaşanmadan önce görebilmektir. Mesleki eğitimi, hayat boyu öğrenmeyi ve kamu istihdam hizmetlerini bu anlayışla ele alıyoruz. Tecrübeli bir bakım ustası yeni bir donanımı mevcut işi içinde öğrenebilmeli. Bir genç, mesleki eğitimde kazandığı beceriyle bulunduğu şehirde nitelikli bir işe adım atabilmeli. İşini kaybeden bir çalışan ise yeni bir işe geçerken istihdam hizmetlerine ve sosyal korumaya erişebilmeli.

ÜÇÜZ DÖNÜŞÜMÜN ÖLÇÜSÜ İNSANIMIZIN HAYATIDIR

Yeşil ve dijital dönüşümün beraber ilerlemesine ikiz dönüşüm diyoruz. Bunlara sosyal dönüşümü de kattığımızda üçüz dönüşümden söz ediyoruz. Bu üçüncü boyutun iş yerindeki karşılığı, teknolojiyi kimin kullanabileceği, eğitime kimin erişebileceği, iş değiştirirken kimin korunacağı ve verimlilik artışının çalışma koşullarına nasıl yansıyacağı gibi kararlarda görülür.

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Bir eğitim programının açılması önemli bir adımdır. Bakım sorumluluğu olan bir çalışan o eğitime katılamıyorsa programın saatini ve erişim koşullarını da düşünmemiz gerekir. İleri yaştaki bir çalışanın yeni sistemi öğrenebilmesi için uygulamalı eğitime, engelli bir çalışanın ise erişilebilir donanıma ihtiyacı olabilir. Geniş bir eğitim birimi bulunmayan küçük işletmelerin de beceri ihtiyacını belirleyecek ve çalışanını eğitime yönlendirecek desteğe erişmesi gerekir. Dönüşümün imkânlarını yaygınlaştırmak, bu ihtiyaçları yatırım takvimi yapılırken hesaba katmakla mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği de aynı sorumluluğun parçasıdır. Otomasyon, çalışanı ağır ve tehlikeli bir görevden uzaklaştırabilir. Yeni ekipmanın bakımı ve arıza anında müdahale ise farklı riskler doğurabilir. Bu riskleri işi yapanlarla birlikte değerlendirmek hem insan hayatını korur hem de üretimin güvenli biçimde sürmesini sağlar.

İSTİŞAREDEN UYGULAMAYA

Biz toprağı, suyu ve havayı evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet olarak görüyoruz. Ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefine taşırken bu emaneti korumanın yolu, üretimde enerjiyi ve ham maddeyi daha verimli kullanmaktan geçiyor. Emeğe hürmet de bu değişimin bedelinin geçimini alın teriyle sağlayan insanların omuzlarına bırakılmamasını gerektiriyor. Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz ve 2027-2029 dönemini kapsayan Eylem Planımız, bu iki sorumluluğu iş yerlerinde ve istihdam politikalarımızda birlikte yerine getirmek için hazırladığımız yol haritasıdır.

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Ulusal Adil Geçiş Stratejimizi, kamu kurumlarımızın, işçi ve işveren kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ve sivil toplumun katkısıyla, 17 sektör ve 33 tema üzerinde çalışarak hazırladık. İşçi ve işveren kuruluşlarımızdan üniversitelerimize, kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar bini aşkın paydaş sürece katkı verdi. Bu istişareyi 2027–2029 döneminde 77 eylemle uygulamaya taşıyacağız. Eylemlerin yürütülmesinde 19 kurum sorumluluk üstlenecek. 33 eylemde işçi ve işveren kuruluşlarıyla iş birliği öngörüyoruz. İlerlemeyi yılda iki kez izleyecek, değerlendirme raporlarını bakanlığımızın internet sitesinde paylaşacağız.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ

Eylem Planımız üç ortak önceliğe dayanıyor. İşgücünün yeni beceriler kazanmasını, dönüşümün imkânlarına erişimin genişlemesini ve sosyal koruma ile toplumsal dayanıklılığın güçlenmesini hedefliyoruz. Bu hedefleri, çimentodan tekstile, otomotivden tarıma kadar her sektörün kendi şartlarına uygun tedbirlerle hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Kuraklıkla karşı karşıya kalan bir tarım bölgesinin istihdam ihtiyacıyla üretim hattı değişen bir sanayi kentinin ihtiyacı farklıdır. Yerel koşulları gözettiğimiz ölçüde alınan kararlar sahada karşılık bulacaktır.

İstişareyi uygulama döneminde de sürdüreceğiz. İşçinin üretim hattında edindiği tecrübe, işverenin yatırım planı ve meslek okulunun eğitim imkânı aynı masaya geldiğinde hangi becerinin nerede ve ne zaman kazandırılabileceği açıklığa kavuşacaktır. Bakanlık olarak eylemlerin ilerleyişini izleyecek, sonuçları sosyal taraflarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bir çalışanın öğrendiği beceriyi işinde kullanabilmesi, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanı bulabilmesi ve bir ailenin dönüşüm sürecinde geçim güvencesini koruyabilmesi, uygulamanın başarısını değerlendireceğimiz somut sonuçlardır.

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Türkiye Yüzyılı’nda evlatlarımıza yaşanabilir bir memleket, üretme kudreti yüksek bir ekonomi ve alın terinin karşılığını bulduğu bir çalışma hayatı bırakmak istiyoruz. Yıllar sonra bu stratejinin başarısını, yetiştirdiğimiz bir gencin kendi şehrinde nitelikli bir işe girebilmesinde, bir ustanın tecrübesini yeni üretim hattına taşıyabilmesinde ve bir ailenin geçim kaygısı duymadan geleceğe bakabilmesinde göreceğiz.

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