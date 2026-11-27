Sefer Gelen/Uluslararası İlişkiler Uzmanı / St. Petersburg

Dünya barışından söz eden üç büyük güç, aslında dünyanın geleceğini kimin şekillendireceği konusunda yeni bir güç mücadelesinin kapısını aralıyor çünkü tarihte büyük güçlerin barış masaları, çoğu zaman yeni hesaplaşmaların başlangıcı olmuştur.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 19 Kasım 2026’da Çin’in Shenzhen kentinde bir araya gelerek yayınladıkları ortak deklarasyon, yalnızca diplomatik bir buluşma olarak değerlendirilmemeli. Belge barış ve istikrar vurgusu taşısa da asıl tartışma, dünyanın geleceğini kimin ve hangi kurallarla şekillendireceği üzerinde yoğunlaşıyor. Sizin anlayacağınız dünya göz göre göre yeni bir Soğuk Savaş dönemine giriyor.

TARİHİN TEKERRÜRÜ MÜ?

Bugünkü gelişmeleri anlamak için 1945’teki Yalta Konferansı’nı hatırlatmakta fayda var. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lideri Josef Stalin, savaş sonrası dünya düzenini değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Almanya’nın geleceği, Avrupa’nın siyasi dengeleri ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşu görüşmelerin temel konuları arasındaydı. Yalta, savaş sonrası düzenin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Ancak ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik, askerî ve ekonomik rekabet kısa süre içinde dünyayı iki kutuplu Soğuk Savaş düzenine sürükledi.

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Shenzhen ile Yalta arasında doğrudan bir eşitlik kurmak mümkün değil. Ancak iki buluşma arasında önemli bir benzerlik var: Büyük güçler, kendi güvenliklerini ve uluslararası düzenin geleceğini birlikte değerlendirme ihtiyacı duyuyor. Temel fark ise bugünün dünyasında ABD’nin karşısında yalnızca Rusya’nın bulunmaması. Çin’in ekonomik, teknolojik ve askerî yükselişi, küresel güç dengesini çok daha karmaşık hâle getiriyor.

AVRUPA MASANIN DIŞINDA MI?

Shenzhen buluşması Avrupa açısından da önemli soruları gündeme getiriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yeniden büyük güç rekabetinin merkezinde bulunan Avrupa’nın, güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu üçlü masada yer almaması dikkat çekiyor. Londra’nın ise bu büyük satranç tahtasında kendisine biçilen seyirci rolünü kabul etmesi beklenemez. İngiltere, oyunun dışında kalmamak için elindeki bütün kozları kullanacaktır.

Ukrayna meselesi ise daha hassas. Deklarasyonda savaşın sona erdirilmesine, ateşkese veya Ukrayna’nın geleceğine ilişkin somut bir çözüm mekanizması bulunmuyor. Rusya’nın imzacı, ABD’nin ise savaşın sona erdirilmesinde başlıca diplomatik aktörlerden biri olması, bu eksikliği daha da önemli kılıyor. Yalta’nın tarihsel mirası, masada bulunmayan ülkelerin kaderinin büyük güçlerin anlaşmalarından etkilenebileceğini gösteriyor.

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ÇİN’İN GÖVDE GÖSTERİSİ VE YENİ GÜÇ DENGESİ

Bugünkü tabloyu geçmişteki Soğuk Savaş’tan ayıran en önemli unsur Çin’dir. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabet ağırlıklı olarak ideolojik ve askerî temelde yürütülürken, günümüzde ABD-Çin rekabetinin merkezinde teknoloji, ticaret, sanayi, enerji, finans ve Pasifik’teki stratejik üstünlük mücadelesi var.

Şi Cinping’in ev sahipliği, Çin’in yalnızca ekonomik değil, diplomatik gündemi şekillendirebilen bir güç olduğunu da ortaya koyuyor. Pekin’in BM reformu, enerji güvenliği ve stratejik istikrar başlıklarını öne çıkarması, kendi küresel vizyonunu uluslararası tartışmanın merkezine taşıma çabası olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla yeni Soğuk Savaş ihtimalini yalnızca ABD-Rusya rekabeti üzerinden okumak eksik kalacaktır. Mücadelenin özü, ABD’nin mevcut küresel üstünlüğü ile Çin’in yükselen gücü arasındaki rekabetin nasıl yönetileceğidir.

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BARIŞ MI SAVAŞ MI?

1945’te Yalta’da savaş sonrası dünya düzeni tartışılmıştı. Bugün Shenzhen’de ABD, Rusya ve Çin uluslararası sistemin geleceğine ilişkin ortak bir deklarasyon yayınlıyor. Aradan geçen 81 yılda Sovyetler Birliği dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi, küreselleşme ekonomik ilişkileri birbirine bağladı ve Çin yeni bir küresel güç merkezi olarak yükseldi. Ancak büyük güçlerin nüfuz alanlarını koruma ve genişletme mücadelesi sona ermedi.

Shenzhen Deklarasyonu yeni bir Soğuk Savaş ilanıdır. Üç ülkenin, kendi aralarında dünyanın nüfuz alanlarını yeniden şekillendirmeyi gündemlerine aldığını düşünmek hiç de güç değil. Bununla birlikte, üç büyük gücün dünya siyasetinin temel meselelerini aynı masa etrafında ele alması, yalnızca bir iş birliği arayışı değil; birbirlerinin güçlerini, sınırlarını ve stratejik niyetlerini tartma girişimi olarak da okunabilir.

Kendimizi kandırmayalım: Dünya barışa değil, yeni bir Soğuk Savaş’a hazırlanıyor. Shenzhen buluşmasının görünen yüzünde diplomasi, satır aralarında ise yeni dünya düzeninin güç hesapları var. Benim bu buluşmaya ilişkin okumam tam olarak budur.