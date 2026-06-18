Uluslararası öğrenciler Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması’nda ödüllerine ulaştı

Dünyanın 97 ülkesinden gelen misafir öğrencilerin eğitim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için “Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması” düzenlendi. Türkiye genelinde 16 uluslararası okuldaki Türk ve misafir öğrencilerin katıldığı programda dereceye giren 20 öğrenci ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Gençlerin Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini yakından tanımaları ve O’nun kişiliğini örnek almaları amacıyla düzenlenen yarışma, Uluslararası Anadolu İmam Hatip lisesinde öğrenim gören Türk ve misafir öğrencilere yönelik olarak bu yıl 3. kez gerçekleştirildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İbn Haldun Üniversitesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan yarışmada, hadislerin hem Türkçe hem de Arapçasını ezberleyen gençler, düzenlenen sınavda birbirleriyle yarıştı. Hadisleri en iyi okuyan ve anlamlarını öğrenen 20 öğrenci ise İbn Haldun Üniversitesi Medya ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen törende ödüllerin sahibi oldu.

Sünneti yaşamak ve yaşatmak için buradayız

Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması Ödül Töreni, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisiyle başladı. Programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının, bundan 75 yıl önce ihlas ve samimiyetle bir avuç inanmış insanın ektiği tohumların çınara dönüşmüş hali olduğunu söyledi.

Mahmut Celaleddin Ökten’in “çift kanatlı” diye hayalini kurduğu gençlerin, bir kanadında ukbayı bir kanadında dünyayı taşıyan gençler olduğunu belirten Ceylan, “Biz bir taraftan tarihi, coğrafyayı, teknolojiyi biliyoruz, biz tarafından da nebinin izinde istikamet üzere bir hayat sürmeye gayret ediyoruz. 21. Yüzyılın sahabeleri olarak hadisi şeriflerini ezberliyor ve hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Bizler, emri-bil maruf ve nehy-i anil münkeri’n yaşayan elçileriyiz. Peygamberimizi iyi tanımak, sünnetini yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Dünyaya sunduğumuz alternatif model

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da uluslararası imam hatip modelinin, dünyadaki eğitim sistemine sunulan alternatif bir model olduğunu söyledi.

Bilgiyi parçalayan batılı anlayışa karşı fen ve sosyal bilimler ile İslami ilimleri birleştiren temelini İslam medeniyetinden alan bir alternatif olduğunu belirten Yapıcı, “Bu okullarımızın ikinci bir özelliği daha var. Son yüzyılda bölünmüş, parçalanmış İslam dünyasının kardeşliğine dair bir tohumu ifade ediyor. 97 ülkeden gelen ve gönül coğrafyasında buluşan gençler İslam dünyasının vahdeti için birer gönül elçisi konumundalar. Türkiye ile kendi ülkeleri arasında köprü vazifesi görecekler, batının dayattığı vatan anlayışına karşı ezanın okunduğu her yer vatandır anlayışıyla bölünmüşlüğe karşı bir alternatif sunacaklar” diye konuştu.

Tam bir ümmet anlayışını görüyoruz

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ise programdan dolayı çok duygulandığını, yarışmada emeği geçenlere ve uluslararası imam hatipleri açanlara çok teşekkür ettiğini söyledi.

Bu toplulukta tam bir ümmet coğrafyası ve ümmet anlayışının bulunduğunu belirten Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: Ümmet kelimesi, anne kelimesinden türetilmiştir, kardeşliktir. Ümmet coğrafyasındaki ızdırabı paylaşmak bu kardeşliğin bir gereğidir. Bu kardeşliğe bugün daha çok ihtiyacımız var, sırt sırta vererek sıkıntılarımızı paylaşarak küçülteceğiz. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş, alamayacağız hudut, kapsamayacağı yer ve mekân yok. Ama bu gönül coğrafyasını yönetecek akıl, zihin ve liderlere ihtiyaç var.

Peygamber Efendimizi tanımaya ihtiyacımız var

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün de Peygamber Efendimizin bir Müslümanın hayatında en güzel örnek olduğunu söyledi. Akgün, “Dinimiz bize hayatı güzel bir şekilde yaşamayı, ahlaklı olmayı ve birbirimize iyi davranmayı öğütler. Bu muamelatı öğrenmek için de Peygamber Efendimizi tanımak, bilmek, sosyal hayatına tanık olmak; hadisi şerifleri anlamak çok önemli, çok değerli” dedi. Programa katkı vermekten çok mutlu olduklarını belirten Akgün, “İbn Haldun Üniversitesi olarak hem modern bilimlerde hem de kendi kültür ve medeniyetimizin köklerinden gelen değerlerle birleştirerek iyi bir eğitim modeli ortaya koymak üzere çabamız var. Bu amaçla birçok projeye ortaya oluyoruz, eğitimin her kademesinde çabalarımız var.

3 bin öğrenci katılarak 120 hadis öğrendi

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Hibe de Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması’nın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, “İnsanların karanlıkta kaldığı bir çağda rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz tüm zamanlar için rehberdir, önderdir. Onu tanımak güzel insan olmayı, onun yolundan gitmeyi gerektirir. Bu sebeple Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması sadece kelimeleri zihnimize nakşetme değil onun güzel ahlakını hayatımıza rehber de edinmektir” dedi. Yarışmaya 3 yıl içinde 3 bin öğrencinin katılarak 120 hadisi şerifi öğrendiğini kaydeden Hibe, “Teknolojik ilerlemenin ve yapay zekânın yön verdiği bir dünyada, biz inanıyoruz ki gerçek gelişim; bilimi, teknolojiyi ve yeniliği Peygamber Efendimizin örnekliğiyle buluşturmakla mümkündür. Rabbimizden duamız, onun örnek kimliğiyle bize rehber olması, gönüllerimize bu kimliğin nakış nakış işlenmesidir” ifadelerini kullandı.

Ödüller sahibini buldu