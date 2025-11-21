İmam hatiplerin kurucusu Celal Hoca vefatının 64. yıldönümünde kabri başında anıldı

İmam hatip okullarının fikir babası ve kurucusu Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 64. Yıldönümünde kabri başında anıldı. Gençler tarafından Yasin’i Şerif ve duaların okunduğu anma programında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Biz Celal Hoca’nın mücadeleci ruhunu imam hatip gençliği olarak kazanmak zorundayız. Dünyanın dört bir yanında nerede bir problem varsa üstüne gitmek, onunla mücadele etmek, çözümü için gayret sarf etmek zorundayız” dedi.

Türkiye'nin ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan Mahmut Celalettin Ökten için Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndeki kabrinde anma programı düzenlendi. İmam hatip okullarından gençlerin Yasin’i şerif ve dualar okuduğu programda yapılan konuşmaların ardından helva dağıtıldı. Anma programına Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği (İstimder) Başkanı Habib Bozkurt, İstanbul Dersaadet Kültür Platformu Başkanı Mehmet Kamil Berse, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli ve öğrenciler katıldı.

Mücadeleci kimliğini rehber edinelim

Programa katılan öğrencilere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Celal Hoca’nın hayatını mutlaka okumaları tavsiyesinde bulundu. Onun mücadeleci kişiliğinden bahseden Ceylan, “Celal Hoca imam hatip okullarını kurduğunda genç, dinamik, enerjik bir delikanlı değil altmış sekiz yaşında ihtiyar, bir dedeydi. O an ne yapılması gerekiyorsa onu yapan biriydi. Biz Celal Hocanın mücadeleci ruhunu imam hatip gençliği olarak kazanmak zorundayız. Dünyanın dört bir yanında nerede bir zulüm, nerede bir problem varsa üstüne gitmek, onunla mücadele etmek, çözümü için gayret sarf etmek zorundayız. Celal Hoca samimiyetle, fedakârlıkla ve hiç kimseden bir beklentisi olmadan yoluna devam etti. Bizler de onun yetiştirdiği gençler olarak Allah rızası için mücadele etmek, onun yolunda yürümek durumundayız” diye konuştu.

Yarının vizyoner mimarları olacağız

Celal Hoca’nın en önemli yönünün ise vizyonu, ufku ve bakış açısı olduğunu kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Çok iyi derecede Arapça, Farsça, Fransızca bilen dünyanın aslında doğuyu ve batıyı çok iyi okuyabilen bir isim. İmam hatip okullarını kurgularken o günkü imkansızlıklar içerisinde ‘Bu gençler gün gelecek, bu ülkeyi yönetecek’ diyen bir vizyonla hareket edip bugünleri inşa eden bir adam. Hep yarını düşünen, bugünün gençlerini değil, geleceğin ve yarının gençlerini yetiştirme çabasında olan bir hoca. Bizler de imam hatip nesli olarak bugünün kısır döngülerine takılmadan yarının dünyasına, yarının Türkiye’sine odaklanacak ve onun mücadelesini sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılının vizyoner mimarları olacak, aynı zamanda adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kuruluşuna vesile olacağız.

Emaneti sonuna kadar taşıyacağız

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği (İstimder) Başkanı Habip Bozkurt da Celalettin Ökten’in sadece bir hoca değil, bir fikrin mimarı, bir neslin mühendisi, bir camianın kurucusu, bir büyük dava adamı ve münevver bir isim olduğunu söyledi. Sadece maziyi anmak için değil geleceğin istikametini konuşmak için burada toplandıklarını kaydeden Bozkurt, “Senin açtığın çığırı sonuna kadar sürdüreceğiz. İmam hatip misyonu ve vizyonuyla, ahlak ve maneviyat dolu şahsiyetlerden olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler bu emaneti sonuna kadar taşıyacağız. Bir nesli inşa ederseniz bir toplumu inşa edersiniz. Celal Hocamız bütün hayatı boyunca bunu tatbik etti, her türlü baskıya karşı boyun eğmeden bıkmadan usanmadan bu ruhun temellerini attı. İşte o temel bugün milyonlarca gencin yolunu aydınlatan imam hatip ruhudur, imam hatip meşalesidir” diye konuştu.

Tarihin seyrini değiştirdi

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, geçmişte tarihin gidişatını değiştiren büyük adamların olduğunu, Mahmut Celaleddin Ökten’in de 1951 yılındaki hareketiyle tarihin seyrini değiştirdiğini söyledi. Zor bir dönemde, büyük gayretlerle, bir ufuk ve düşünce dünyasıyla, ihlasla çalışarak imam hatip modelini ortaya koyduğunu belirten Kefeli, “Öğretmenlikten emekli olduktan sonra boş durmamış, büyük bir sorumluluk üstlenerek imam hatiplerimizin temelini atmıştır. Bu aynı zamanda bugün bizlere aktarılan bir emanettir, biz de aynı azim ve kararlılıkla bu emanete sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ona layık gençlik olalım

İstanbul Dersaadet Kültür Platformu Başkanı Mehmet Kamil Berse de konuşmasında gençlerin Celal Hoca’yı iyi tanımaları gerektiğini belirterek, “Celal Hoca hayatı boyunca o kadar meşguldü ki, çok güzel eserler vücuda getirebilirdi ama sadece tercüme eserleri ve yüzlerce makaleleri var” dedi. Yetiştirdiği talebelerle birlikte bugün milyonlarla ifade edilen bir imam hatip gençliğinin olduğunu ifade eden Berse, “Celal Hoca tarihte hiçbir zaman unutulmadı. İmam hatipler var olduğu sürece de inşallah sonsuza kadar var olacak. Bizler de ona layık bir gençlik olmaya çalışacağız” diye konuştu.











