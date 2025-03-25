Tolga Karel'den dikkat çeken açıklama: 'Erdoğan, Peygamber sabrı gösteriyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında bazı markaları hedef alarak boykot çağrısı yaptı. 17 ay boyunca işgalci İsrail, Gazze'de katliam yaparken tek bir Siyonist destekçisi markaya boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel, Türkiye'nin yerli firmalarını pervasızca hedef aldı. Boykot çağrısında bulunduğu şirketler arasında Türkiye'nin yerli ve milli markalarından Ülker'in yanı sıra, Espressolab, D&R, Idefix, Demiröen AVM, Kilim Mobilya, Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT, İhlas, ETS Tur da yer aldı.