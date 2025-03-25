Tolga Karel'den dikkat çeken açıklama: 'Erdoğan, Peygamber sabrı gösteriyor'

Tolga Karel
Tolga Karel, Türkiye gündemini yakından takip ederken, yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 'boykot' çağrısına tepki gösteren Tolga Karel, "Milleti, gencecik insanları sokağa döktüğünüz yetmedi Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor" dedi.
Oyunculuğu bırakıp Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise sıkça gündem oluyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında bazı markaları hedef alarak boykot çağrısı yaptı. 17 ay boyunca işgalci İsrail, Gazze'de katliam yaparken tek bir Siyonist destekçisi markaya boykot çağrısı yapmayan Özgür Özel, Türkiye'nin yerli firmalarını pervasızca hedef aldı. Boykot çağrısında bulunduğu şirketler arasında Türkiye'nin yerli ve milli markalarından Ülker'in yanı sıra, Espressolab, D&R, Idefix, Demiröen AVM, Kilim Mobilya, Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT, İhlas, ETS Tur da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteklerle tanınan ünlü isim bu defa markalara yapılan protestolara tepki gösterdi.
"Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"
"Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki eylemler sırasında boykot çağrısı yaparak yerli marka ve mekanları hedef göstermesi sonrası Tolga Karel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim"
diyerek sert tepki gösterdi.
"Allah size akıl fikir versin"
"Allah size akıl fikir versin"
Bir sonraki paylaşımına ise Karel;
"Bugün Amerika Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"
diyerek Erdoğan'a desteğini yineledi.
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