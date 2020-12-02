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Hayat Yaşar Alptekinin eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
AKTÜEL

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin "Hayat arkadaşımı en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Alptekin'in eşi yaşamını yitirdi.
Yaşar Alptekin'in eşi yaşamını yitirdi.

Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu:

"Gönlümün sultanı, Çocuklarımın anası, Hayat arkadaşımı, Sevdiğimi en sevdiğime, Emaneti gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin Peygamber efendimize komşu eylesin."

Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

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NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.

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