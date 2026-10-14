TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'a 'geçmiş olsun' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’da sağanak yağış ve selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin ilgili kurumlarının sahada olduğunu belirtti.

"Resmi açıklamalar dikkate alınmalı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin ilgili kurumlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev başında olduğunu belirten Kurtulmuş, vatandaşlardan resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul’da sağanak yağış ve selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin tüm kurumları ve ekipleriyle sahada olduğunu vurgulayan Parti Sözcüsü Çelik, vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Mahsur kalan ve zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Çelik, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul.” ifadelerini kullandı.

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