İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 14 Ekim 2026 İSKİ verileri
İstanbul baraj doluluk oranı 14 Ekim 2026 verileri, kentte etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,06 olarak ölçülürken, Elmalı, Ömerli, Darlık, Terkos, Büyükçekmece ve diğer barajlardaki güncel su seviyeleri de belli oldu. Peki, İstanbul’da hangi barajda doluluk en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 14 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ve İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler...
İstanbul baraj doluluk oranı, 14 Ekim 2026 tarihinde İSKİ verilerine göre yüzde 38,06 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük doluluk ise yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 38,06 olarak ölçüldü
İstanbul baraj doluluk oranı, kentte etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 14 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 38,06 olarak kaydedildi.
İSKİ tarafından açıklanan verilerde Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki güncel doluluk oranları da yer aldı.
14 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri şöyle:
Elmalı Barajı: %77,79
Darlık Barajı: %59,91
Ömerli Barajı: %54,25
Istrancalar: %43,73
Alibey Barajı: %34,44
Terkos Barajı: %30,57
Büyükçekmece Barajı: %26,04
Sazlıdere Barajı: %20,16
Kazandere Barajı: %7,71
Pabuçdere Barajı: %2,93
En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda
14 Ekim tarihli verilere göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 59,91 ile Darlık ve yüzde 54,25 ile Ömerli barajları izledi.
Doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yüzde 2,93 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı’ndaki doluluk yüzde 7,71, Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk ise yüzde 20,16 olarak kaydedildi.
İSKİ’nin 14 Ekim 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 38,06 seviyesinde bulunuyor.
İstanbul'daki sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranları yeniden güncellenerek İSKİ tarafından paylaşılması bekleniyor. Barajlardaki su seviyeleri ile ilgili yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.