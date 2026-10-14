İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 14 Ekim 2026 İSKİ verileri

En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda





14 Ekim tarihli verilere göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 59,91 ile Darlık ve yüzde 54,25 ile Ömerli barajları izledi.





Doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yüzde 2,93 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı’ndaki doluluk yüzde 7,71, Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk ise yüzde 20,16 olarak kaydedildi.





İSKİ’nin 14 Ekim 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 38,06 seviyesinde bulunuyor.